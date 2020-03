Mersinli kadınlar 'emekteyiz' etkinliğinde buluştu - Son Dakika

Mersinli kadınlar, Büyükşehir Belediyesi'nin '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla düzenlediği, 'emekteyiz' etkinliğinde bir araya geldi.



Özgecan Aslan Barış Meydanında düzenlenen etkinliklere eşi Meral Seçer ile birlikte katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Biz belediye olarak kadınlarımıza yönelik her türlü pozitif ayrımcılığı yapma sözü verdik ve yapıyoruz" dedi. Alandaki kadınlara hitap eden Başkan Seçer, tüm kadınların 'Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Benim eşim de öyledir. Çok cefakardır, azimlidir, her zaman evin direğidir. Sizlere teşekkür ediyoruz. Her şeye rağmen, bütün olumsuzluklara rağmen, yaşadığınız adaletsizliklere rağmen, analarımız, bacılarımız, yarlarımız, dimdik ayaktasınız. Ailenin direğisiniz, ülkemizin aslında güvencesi sizlersiniz. Sizleri bir kez daha tüm kalbimle, tüm samimiyetimle, sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.



"Mücadele etmeniz lazım"



Kadınların her alanda eşitlik talebine değinen Seçer, "Dünya değişiyor. Çağ, bakış açıları ve değer yargıları değişiyor. Bölgesel, etnik, dinsel, mezhepsel, meşrepsel olarak her alanda olduğu gibi, cinsiyet eşitliğini de biz insanlar olarak isteme hakkına sahibiz. Birikimi olan, liyakati olan, adaleti bilen, insanlığı bilen, paylaşımı bilen bütün insanlar bunun farkında. Yalnız dünyada şöyle de bir gerçek var. Oturarak, bekleyerek, isteyerek, dilenerek haklar verilmiyor. Mücadele etmeniz,çalışmanız lazım, istemeniz, emek etmeniz lazım" diye konuştu.



"Çok daha güzel günler bizi bekliyor"



Çalışmanın ve emek vermenin gücüne değinen Seçer, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilen haklara da vurgu yaparak, "31 Mart'ta bahar geldiyse, oturarak olmadı. Her şey daha güzel olduysa oturarak, yatarak olmadı. Çalışarak, emek ederek oldu. Eğer bundan sonra da 'her şey çok daha güzel olsun' diyorsak, çalışmak, emek etmek zorundayız. Bu topraklar kadim topraklar. Her taraftan acı fışkırır, mutluluk fışkırır, gözyaşı fışkırır. Ama bugün medeniyet fışkırıyor. Çok daha güzel günler bizi bekliyor, hiçbir endişem yok" şeklinde konuştu.



"Bu yürüyüşle farkındalık oluşturmak istiyoruz"



Mersin'de yakın zamanda kurulan Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Meral Seçer ise 'Mor kortej' yürüyüşüne katılarak, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Kadınların bundan sonraki süreçte sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan daha güçlü olmasını dilediğini belirten Meral Seçer, "Bu yürüyüşle farkındalık oluşturmak istiyoruz. Kadının daha güçlü olduğunu, bunun için birlikte olduğumuzu hissettirmek istiyoruz" dedi.



Başkan Seçer, Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda Büyükşehir Belediyesi tarafından, Mersinden Koop Kadın Kooperatifi bünyesinde çalışmalar yürüten kadınların emeğiyle hazırlanan çiçekleri, kadınlara hediye etti. Ardından kurulan stantları tek tek ziyaret eden, yiyeceklerin tadına bakan Seçer, el emeği ürünleri de eşi Meral Seçer ile birlikte inceledi. Başkan Seçer, ayrıca eşi ile birlikte, Red Bull Neymar Jr's FiveTürkiye gösteri maçının başlama vuruşunu da yaparak, her 2 takıma da başarılar diledi. - MERSİN