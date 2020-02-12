Mersinli kadınlar hem üretiyor hem satıyor - Son Dakika
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Mersinli kadınlar hem üretiyor hem satıyor

6 saat önce

Mersin'in Mezitli ilçesinde kadınlar, el yapımı ürünlerini üretici pazarında satıyor.

Mersinli kadınlar hem üretiyor hem satıyor, System.String[]

Mersin'in Mezitli ilçesinde kadınlar, el yapımı ürünlerini üretici pazarında satıyor.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kadınların elinden çıkan yiyecekler, dikiş nakış ürünleri ve hediyelik eşyalar, Kadın Üretici Pazarları'nda beğeniye sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçenin çeşitli yerlerindeki pazarlarda yaklaşık 650 kadının ürünlerini doğrudan tüketici ile buluşturduğunu belirtti.

Kadınların, ürettiği ürünlerle aile ekonomisine katkı sağladıklarını ifade eden Tarhan, üreticilere destek vermeye devam edeceklerini aktardı.

Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:56 Kaynak: AA
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