Mersinli kadınlardan "8 Mart" yürüyüşü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersinli kadınlardan '8 Mart' yürüyüşü - Son Dakika

Mersinli kadınlardan "8 Mart" yürüyüşü

7 saat önce

Mersinli kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi.

Mersinli kadınlardan

Mersinli kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi.


Mersin Kadın Platformu öncülüğünde düzenlenen etkinlik kapsamında Balıkçı Barınağı yanındaki saat kulesi altında bir araya gelen kadınlar, burada yaklaşık 1 saat boyunca çalan müzikler eşliğinde halaylar çekti. Ardından eski Tevfik Sırrı Gür Stadı'nın yanındaki miting alanına kadar yürüyüş yapan kadınlar, ellerindeki pankartlar, dövizler ile attıkları sloganlarla tepkilerini ve taleplerini dile getirdi. Renkli görüntülerin de oluştuğu yürüyüşte, poliste yoğun güvenlik önlemi aldı. Ayrıca yürüyüş yapılan İsmet İnönü Bulvarı çift taraflı olarak araç trafiğine kapatıldı.


Miting alanında da yerel sanatçıların verdiği konserle gönüllerince eğlenen kadınlar, etkinliğin ardından olaysız bir şekilde dağıldı. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:56 Kaynak: İHA
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