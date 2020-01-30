Mersinli kadınlardan depremzede çocukların içini ısıtacak destek - Son Dakika

Mersin'in Mezitli ilçesinde bir araya gelen kadınların depremzede çocukların üşümemesi için ördüğü atkı, bere, hırka ve yelekler, Elazığ'a gönderilecek.

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye verilen desteklere, Mersinli kadınlar da katıldı.

Depremzede çocukların "içini ısıtacak" bir kampanya hazırlayan kadınlar, kendi imkanlarıyla aldıkları yün ve iplikleri Mezitli Belediyesi Örgü Evi'ne getirerek, hummalı bir çalışmaya başladı.

Kadınların ilmek ilmek ördükleri el emeği göz nuru atkı, bere, hırka ve yelekler, depremzede çocuklara ulaştırılacak.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, AA muhabirine, Elazığ'daki depremin ardından ilçede çeşitli yardım kampanyalarının yapıldığını söyledi.

Kadınların güzel bir duyarlılık örneği gösterdiğini dile getiren Tarhan, bunun kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Depremdeki çocukların Mersin'de de unutulmadığını dile getiren Tarhan, şöyle konuştu:

"Elazığ depreminin ardından arkadaşlarımız, oradaki depremzedeler için atkı ve bereleri ilmek ilmek örüyor. Bunları dışarıdan da alırdık ama onun pek bir önemi yok. Zaman ayırıp üretim yaparak oradaki çocuklara ulaştırmaları daha anlamlı. Atkı ve bereler kısa sürede deprem bölgesinde olacak. Orada kimin ihtiyacı varsa yetkililer tarafından dağıtılacak."

"Yüreklerine dokunacağımız için mutluyuz"

Örgü evi sorumlusu Şeyda Kiriktir ise küçük de olsa böyle bir kampanyaya katılmanın önem taşıdığına dikkati çekti.

Bu kenetlenmenin insani açıdan çok önemli olduğunu vurgulayan Kiriktir, "Oradaki çocuklarımızın yüreklerine dokunacağımız için mutluyuz. Tanımadığımız çoğu kişi telefonla bize ulaştı. Onlar da evlerinde örüp, bize ulaştıracak. Kısa sürede çalışmalarımızı bitirip göndereceğiz." dedi.

Emekli öğretmen Zuhal Uğurlu ise bu soğuk havada depremden etkilenen çocukların unutulmaması gerektiğini belirterek, "Onları bu küçücük hediyelerimizle ısıtabilirsek ne mutlu. Keşke onların yanında olsak, daha fazla yardımcı olabilsek. Gönlümüz onlarla, sevgimizi yolluyoruz." ifadelerini kullandı.

Semra Öntürk, depremzedeleri unutmadıklarını söyleyerek, "Küçük de olsa bir destekte bulunduğumuz için mutluyuz. Oradaki çocuklarımızı unutamayız, duyarsız kalamayız. Gerçekten onların yanında olduğumuzu hissetmelerini isteriz." diye konuştu.

Şadan Ertürk de çocuklara yapılacak yardımların çok önemli olduğunu kaydetti.