Son Dakika Haberleri: Mersinli kadınlardan, Diyarbakırlı kadınlara destek
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Mersinli kadınlardan, Diyarbakırlı kadınlara destek

1 saat önce

Mersin'de sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, terör örgütü PKK'nın elinden çocuklarını kurtarmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan annelere destek verdi.

Mersinli kadınlardan, Diyarbakırlı kadınlara destek, System.String[]

Mersin'de sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, terör örgütü PKK'nın elinden çocuklarını kurtarmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan annelere destek verdi.


Bugün öğle saatlerinde Ulu Cami önünde bir araya gelen kadınlar, Diyarbakırlı annelere destek verdi. Burada kadınlar adına açıklama yapan Nebahat Gündüz, bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna gönülden inandıklarını söyledi. Tarihin Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacağını vurgulayan Gündüz, "Bulundukları şehirlerde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşayan evlat nöbetlerinde tarihi imkansız acılara şahit oluyoruz. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekün mücadele içerisindeyiz" diye konuştu.


Bu duruş ve cesaretin, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve anneye umut olduğunu belirten Gündüz, "3 Eylül'den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne 'dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir. Duyduğumuz yeter artık feryadına destek vermek, safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdanı borcudur" şeklinde konuştu. - MERSİN

Diyarbakır, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:53 Kaynak: İHA
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