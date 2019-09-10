Son Dakika Haberleri: Mersinli kadınlardan 'Kübra Aşkın' cinayeti protestosu
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Mersinli kadınlardan 'Kübra Aşkın' cinayeti protestosu

1 saat önce

Mersin Kadın Platformu üyeleri, seyir halindeyken aracına çarparak durduran eski kocası tarafından tabanca ile vurularak öldürülen öğretmen Kübra Aşkın cinayetini protesto etti.

Mersinli kadınlardan 'Kübra Aşkın' cinayeti protestosu, System.String[]

Mersin Kadın Platformu üyeleri, seyir halindeyken aracına çarparak durduran eski kocası tarafından tabanca ile vurularak öldürülen öğretmen Kübra Aşkın cinayetini protesto etti. Katil zanlısının ilk duruşması öncesi açıklama yapıp, slogan atan kadınlar, tepkilerini dile getirdi.


Mersin'de 14 Şubat 2019 tarihinde seyir halindeyken aracına çarparak durduran eski kocası tarafından tabanca ile vurularak öldürülen öğretmen Kübra Aşkın cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması yapıldı. Duruşma öncesi Mersin Adliyesi önünde bir araya gelen Mersin Kadın Platformu üyeleri, kadın cinayetlerine tepkilerini dile getirdi. Kadınlar adına konuşan Derya Narlı, Ağustos ayı içerisinde 50 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü söyledi. Her 3 kadından birinin şiddete uğradığını iddia eden Narlı, "Ne yazık ki erkekler tarafından 2018 yılında yaklaşık 409 kadın öldürüldü, ayrıca Mersin kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin en yoğun olduğu illerden biridir. Bizler platform olarak Kübra Aşkın'ın katili sanık Davut D.'nin gerekli cezayı alana dek bu davanın takipçisi olacağız. Mahkeme heyetinin ağır tahrik indirimi gibi iyi hal indirimi gibi indirimler uygulamadan en ağır cezayı vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Tahrik indirimleri, iyi hal indirimleri kadına yönelik şiddetin artmasında kadın cinayetlerinin artmasında etken olmakta, failleri teşvik etmektedir" diye konuştu.


İstanbul Sözleşmesi'nin ve 6284 sayısı yasanın etkili uygulanması gerektiğini savunan Narlı, "Sağlayın ki başka kadınların öldürülmesini engelleyin. Öldüren sevgi istemiyoruz diye sokağa çıktığımız 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Kübra öldürüldü. Kübra için ve tüm kadınlar için öldüren sevgi istemiyoruz. Biz özgür, eşit bireyler olarak yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:36 Kaynak: İHA
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