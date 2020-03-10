Mersinli öğrenciler robotik takımıyla ikinci oldu - Son Dakika

Uluslararası en önemli robotik yarışmalarından olan FIRST® Robotics Competition (FRC) Istanbul Regional'da Uğur Okulları Mersin Kampüsü öğrencileri ikinci oldu.

Her yıl, lise öğrencilerinden oluşan takımlarla düzenlenen ve uluslararası robotik yarışması olan 'FIRST® Robotics Competition', bu sene 31. sezonunu düzenledi. FRC'de takımlar, koçlar ve mentorlar, altı haftalık zaman diliminde 56 kiloya yakın ağırlıkta oyun oynayan robotlar inşa ediyor. Robotlar topları hedef yerlere atmak, diskleri belirli hedeflere atmak, barlara asılmak gibi görevleri tamamlıyor. Oyun, sezon teması ve görevleri her yıl değişiyor. Bu yılki FRC ise "Geleceği Sonsuz Enerjiyle Güçlendir!" teması ile gerçekleşti. 5- 8 Mart 2020 tarihlerinde İstanbul Ülker Arena'da düzenlenen İstanbul Regional'a katılmaya hak kazanan Uğur Okulları Mersin Kampüsü 8220 SpaceTigers takımı 54 takım arasından sıralama turları, çeyrek final ve yarı final maçlarında rakiplerini geride bırakarak finallere kaldı ve İstanbul Regional'da ikinci oldu. Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu'nun da yarışmalarda ziyaret ettiği takım, 2020 İstanbul Regional Finalist ödülünü kazandı.

Mersin Kampüsü 11. sınıf öğrencisi ve 8220 SpaceTigers Takım Kaptanı Ekrem Dağlıoğlu aldıkları ödül ile ilgili şunları söyledi: "Doğanın gücüne inanan ve bu gücü teknoloji ile birleştirmek isteyen bir takım olarak yola çıktık. Hazırlık süreçlerimizin ardından sıralama turları, çeyrek final ve yarı final maçlarında elde ettiğimiz başarılar ile 54 takım arasından ikinci olarak bir başarıya imza attık. Böyle bir başarı elde ettiğimiz için ülkemiz ve okulumuz adına çok gururluyuz."

"FIRST® ROBOTİCS COMPETİTİON (FRC) NEDİR?"

FRC İstanbul Regional, 3 gün boyunca, lise öğrencilerinin yaptığı ve sahada yer alan robotları izlemek için fırsatın olduğu, uluslararası organizasyon. Robotlar takım üyeleri ve mentorların bir araya gelmesiyle 6 haftalık bir sürecin sonunda sezonun oyununa uygun olarak inşa ediliyor. Takım çalışması, yaratıcılık ve etkili bir beyin fırtınasının ürünü olarak robotlar üretiliyor.