Mersinli Romanlar Hıdırellez'i coşkuyla kutladı - Son Dakika

Mersinli Romanlar Hıdırellez'i coşkuyla kutladı

05.05.2021 21:05

Mersinli Romanlar Hıdırellez'i coşkuyla kutladı Mersin Büyükşehir Belediyesinin organizasyonunda açık havada bir araya gelen Roman vatandaşlar, Hıdırellez'i renkli görüntülerle karşıladı Açık havada sosyal mesafeli ve maskeli kutlamada 59 Roman müzisyen yer alırken, Roman vatandaşlar...

Mersinli Romanlar Hıdırellez'i coşkuyla kutladı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin organizasyonunda açık havada bir araya gelen Roman vatandaşlar, Hıdırellez'i renkli görüntülerle karşıladı

Açık havada sosyal mesafeli ve maskeli kutlamada 59 Roman müzisyen yer alırken, Roman vatandaşlar şarkılar söyleyerek ateşin etrafında dans etti

MERSİN – Mersin Büyükşehir Belediyesinin organizasyonunda açık havada bir araya gelen Roman vatandaşlar Hıdırellez'i coşkuyla kutladı. Tam kapanma sürecinde Büyükşehir Belediyesinin sahilde düzenlediği küçük çaplı organizasyonda 59 Roman müzisyen yer alırken, sosyal mesafeli ve maskeli kutlamada Romanlar şarkılar söyleyerek ateşin etrafında dans etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin her yıl 5-6 Mayıs'ta kutlanan Hıdırellez için bu yıl düzenlediği organizasyonda renkli görüntüler ortaya çıktı. Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Turgutreis Mahallesi'nde yoğun olarak yaşayan Romanlar, baharın habercisi Hıdırellez'i bu yıl pandeminin gölgesinde karşıladı. Hıdırellez kutlamaları için Büyükşehir Belediyesinin sahil şeridindeki Kültür Park içerisinde yer alan Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda düzenlediği organizasyona 59 Roman müzisyen katıldı. Sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edilen organizasyonda 3 şarkı söylendi. Meydanda yakılan ateşin etrafında dans eden Romanlar, yazı şarkılarla karşıladı. Romanlar, renkli kostümleri ve saçlarındaki papatya taçlarının yanı sıra en çok da coşku ve neşeleriyle dikkat çekti. "Ederlezi", "Geliyor Geliyor" ve "İlle de Roman Olsun" şarkılarını söyleyen Roman müzisyenlere Büyükşehir Belediyesi tarafından 27 bin 100 liralık destek sağlandı.

"Hıdırellez'in coşkusunu onlarla yaşayalım istedik"

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, organizasyonu düzenleme amaçlarını şu cümlelerle anlattı:

"Bugün zaten her zaman özel bir takım etkinliklerle kutlanıyor. Biz buna bir farklılık getirelim, bir anlam kazandıralım, bu coşkuya eşlik edelim istedik. Roman vatandaşlarımızın özellikle bir marşı niteliğinde olan Ederlezi şarkısıyla birlikte burada söyleyecekleri parçalarla Hıdırellez'in coşkusunu onlarla yaşayalım istedik. Tabii amacımız aynı zamanda Roman vatandaşlarımıza maddi destek de sağlamak."

"Bir yandan da yenilenmedir aslında Hıdırellez"

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam da baharın Romanlar için çok kıymetli olduğunu vurguladı. Hıdırellez'in de bir yandan toprağın uyanışını, bir yandan da arınma anlamı taşıdığını belirten Daylam, gençlerin o gün evlerin kapısına çiçekler astığını söyledi. O sabah başlayan şenliklerle arınmaları gerektiğini anlayan insanların ilk olarak ırmağa gidip yıkandıklarını anlatan Daylam, "5 Mayıs günü insanlar suya girerler. Orada aslında temizlenirler. Bir yandan da yenilenmedir aslında bu. Hem doğaya karşı olan saygı ve sevgi hem de beklentileri anlatıyor aslında. Şenlikler büyük bir coşkuyla kutlanır, büyük bir Roman ateşi yakılır ve ateşin üzerinden herkes atlar" dedi.

"Bu kültürün devamı, yaşatılması ve bunun verdiği mesaj da çok önemli"

Yapılan organizasyonun da günün anlamına uygun olduğunu belirten Daylam, "Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye açısından baktığımızda çok önemli bir güne tanıklık ediyor ve katkı sağlıyor. Herkesin buraya toplanması için de çok ciddi emekler sarf ettiler. Bu kültürün devamı, yaşatılması ve bunun verdiği mesaj da çok önemli" diye konuştu.

Romanların barışı temsil ettiklerini de vurgulayan Daylam, "Biz Romanların kullandığı bir dil var. O dilin içerisinde 'savaş' kelimesi yok. Bütün kelimelerin karşılığı var, onun yok. Barışı anlatırlar. Bu güzel gün tam da barışı, insanların sevginin pozisyonuna gelmelerini ve birbirlerine yakınlaşmalarını sağlayan, yardımlaşmayı anlatan bir duygu seli. Bu bizi çok sevindiriyor ve çok kıymetli bir gün" ifadelerini kullandı.

"Hıdırellez öncelikle Romanların yazı karşılaması anlamına geliyor"

Orkestranın şefi Ayhan Sıkı ise, "Hıdırellez öncelikle Romanların yazı karşılaması anlamına geliyor. Romanların yazı karşılaması, sevinç yaşamaları, bunu kutlamaları, ayrıca dileklerinin kabul olduğuna inanılan bir etkinlik. Büyükşehir Belediyesine, başkanımıza ve çalışan tüm ekibe teşekkürlerimizi sunuyoruz. Güzel bir etkinlik düzenlediler. Romanları düşündüler. Bu etkinliklerin pandemiden sonra da güzel bir şekilde sürmesini istiyoruz" dedi.

"Bu organizasyon belediyenin bize değer verdiğini gösteriyor"

Romanlardan Sibel Yerebakan, Hıdırellez'de dilekler tuttuklarını, denize karanfiller attıklarını ve dileklerini toprağa gömmek gibi ritüellerde bulunduklarını belirterek, "İlk defa belediyenin böyle bir etkinliğiyle karşılaşıyoruz. Bu da belediyenin bize değer verdiğini gösteriyor. Geçen yıl da kutlayamamıştık. Burada beraber olmamız, birlik olmamız hepimizi mutlu ediyor ve hoşumuza gidiyor" dedi.

Mersinli Romanlar Hıdırellez'i coşkuyla kutladı
Mersinli Romanlar Hıdırellez'i coşkuyla kutladı
Mersinli Romanlar Hıdırellez'i coşkuyla kutladı
Mersinli Romanlar Hıdırellez'i coşkuyla kutladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Hıdırellez, Mersin, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Mersinli Romanlar Hıdırellez'i coşkuyla kutladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray taraftarları iptal edilen başkanlık seçiminden sonra ateş püskürdü: İstenmiyorsun Mustafa Cengiz Galatasaray taraftarları iptal edilen başkanlık seçiminden sonra ateş püskürdü: İstenmiyorsun Mustafa Cengiz MHP ile yaşanan gerginlik sonrası Habertürk'te peş peşe ayrılıklar MHP ile yaşanan gerginlik sonrası Habertürk'te peş peşe ayrılıklar 20'li yaş akımına katılmadan önce iki kez düşünün! Uzmanından kritik uyarılar var 20'li yaş akımına katılmadan önce iki kez düşünün! Uzmanından kritik uyarılar var Günedoğu Anadolu'da çöl çekirgesi endişesi! Önlerine geleni yiyorlar Günedoğu Anadolu'da çöl çekirgesi endişesi! Önlerine geleni yiyorlar Çin aşısının tedarikinde sorun mu var? Bakan Koca'nın imalı sözleri dikkat çekti Çin aşısının tedarikinde sorun mu var? Bakan Koca'nın imalı sözleri dikkat çekti Crystal Palace, Ozan Tufan'dan vazgeçmiyor! Serbest kalma maddesini ödeyip, transferi bitirecek Crystal Palace, Ozan Tufan'dan vazgeçmiyor! Serbest kalma maddesini ödeyip, transferi bitirecek Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti

Son Dakika Haberleri
17:54 Türkiye ve Mısır 8 yıl sonra yeniden masada
17:51 Dünyada huzur kalmayınca, tatil için yeni alan uzay oldu! İşte 3 günlük fiyatı
17:37 Crystal Palace, Ozan Tufan'dan vazgeçmiyor! Serbest kalma maddesini ödeyip, transferi bitirecek
17:25 Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Kanuni sondaj gemisi Karadeniz'e açıldı
17:23 Son Dakika! Geçtiğimiz haftaya göre koronavirüs vaka sayısı en çok azalan 5 il açıklandı
17:16 Hasret sona erecek! Premier Lig'in son iki haftasında taraftarlar tribüne geri dönüyor
17:07 ABD'li bilim adamlarından korkutan iddia: Çin'in fırlattığı roket İstanbul'a düşebilir!
17:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı tedarikiyle ilgili Putin'le görüştü
16:56 Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı 'Beraberlik yeter' düşüncesi çılgına çevirdi!
16:33 Otomobilde Renault, hafif ticaride Ford ilk sırada
Görevden alınan eski bakan Selçuk, Kardemir'e yönetim kurulu üyesi oldu Görevden alınan eski bakan Selçuk, Kardemir'e yönetim kurulu üyesi oldu         
21:16
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 356 kişi vefat etti, 26 bin 476 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 356 kişi vefat etti, 26 bin 476 yeni vaka tespit edildi         
20:54
Son Dakika: Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan Olağan Seçimli Genel Kurulu Toplantısı iptal edildi Son Dakika: Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan Olağan Seçimli Genel Kurulu Toplantısı iptal edildi         
20:13
Fenerbahçe'nin maçına hakem Ali Koç atandı, ortalık karıştı! MHK sorumluları görevden aldı Fenerbahçe'nin maçına hakem Ali Koç atandı, ortalık karıştı! MHK sorumluları görevden aldı         
20:04
Kalben'in kendisine Kalben'in kendisine "Zayıflasan keşke" diyen takipçisine verdiği yanıt paylaşım rekoru kırıyor         
19:51
İmamoğlu'na ön inceleme başlatılması hakkında AK Parti'den yorum: Gereksiz bir adım İmamoğlu'na ön inceleme başlatılması hakkında AK Parti'den yorum: Gereksiz bir adım         
18:01
Son Dakika! Geçtiğimiz haftaya göre koronavirüs vaka sayısı en çok azalan 5 il açıklandı Son Dakika! Geçtiğimiz haftaya göre koronavirüs vaka sayısı en çok azalan 5 il açıklandı         
17:24
Yaptırdığı haberlerle kendisini savcı olarak tanıtıyordu! Oyun bozuldu Yaptırdığı haberlerle kendisini savcı olarak tanıtıyordu! Oyun bozuldu         
16:42
Koronaya yakalanan babasına su vermeye çalışan genç kızın videosu dünyayı ağlattı Koronaya yakalanan babasına su vermeye çalışan genç kızın videosu dünyayı ağlattı         
16:27
Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi         
16:09
Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı         
15:32
Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu         
15:04
Yarı çıplak halde kadının üzerine yürüdü, çevredekiler görmezden geldi Yarı çıplak halde kadının üzerine yürüdü, çevredekiler görmezden geldi         
14:40
Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak! Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak!         
14:40
Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü         
14:06
20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu         
13:59
Sunucu Ebru Baki'yi hedef alan Devlet Bahçeli'nin yardımcısına, kanaldan yanıt geldi Sunucu Ebru Baki'yi hedef alan Devlet Bahçeli'nin yardımcısına, kanaldan yanıt geldi         
13:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 21:31:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersinli Romanlar Hıdırellez'i coşkuyla kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement