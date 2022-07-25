Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak 'ın Kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Harekatında, arama-tarama ve keşif gözetme sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşinde Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan şehit oldu. Uzman Çavuş Nişan'ın şehadet haberi askeri yetkililer tarafından Düziçi Devlet Hastanesi 'nde Eczane Teknikeri olarak çalışan eşi Neslihan Sevgi Nişan'a verildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mersinli şehidin acı haberi Osmaniye'deki eşine verildi - Son Dakika

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