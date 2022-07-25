Mersinli şehidin acı haberi Osmaniye'deki eşine verildi - Son Dakika
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Mersinli şehidin acı haberi Osmaniye'deki eşine verildi

25.07.2022 17:51
Mersinli şehidin acı haberi Osmaniye'deki eşine verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın acı haberi eşi Neslihan Sevgi Nişan'a verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın acı haberi eşi Neslihan Sevgi Nişan'a verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın Kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Harekatında, arama-tarama ve keşif gözetme sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşinde Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan şehit oldu. Uzman Çavuş Nişan'ın şehadet haberi askeri yetkililer tarafından Düziçi Devlet Hastanesi'nde Eczane Teknikeri olarak çalışan eşi Neslihan Sevgi Nişan'a verildi.

Şehidin eşi Neslihan Sevgi Nişan, şehidin baba ocağı olan Mersin'in Erdemli ilçesine gitmek üzere yol çıktı. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersinli şehidin acı haberi Osmaniye'deki eşine verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersinli şehidin acı haberi Osmaniye'deki eşine verildi - Son Dakika
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