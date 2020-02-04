Mersinli şehidin kız kardeşi ağabeyini askeri üniforma ile uğurladı - Son Dakika
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Mersinli şehidin kız kardeşi ağabeyini askeri üniforma ile uğurladı

18 dakika önce

İdlib'de rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Uğur Katran, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Mersinli şehidin kız kardeşi ağabeyini askeri üniforma ile uğurladı, System.String[]

İdlib'de rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Uğur Katran, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin kız kardeşi ağabeyini askeri üniforma giyerek uğurladı.


Şehit Katran için bugün Gülnar Kaymakamlığı önünde tören düzenlendi. Ailesinin yaşadığı evine son kez götürülen şehidin cenazesi, daha sonra tören için kaymakamlık binası önüne getirildi. Burada askerlerin omzunda şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu tören alanına götürülürken, yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin babası Ramazan ve kız kardeşi Meryem Katran, uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin kız kardeşi ağabeyini askeri üniforma giyerek uğurladı.


Şehit Katran için ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri, askeri erkan ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı.


Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin yakınları gözyaşı döktü. Katran'ın yakınlarını askeri görevliler teskin etmeye çalıştı. Cenaze arabasına konulan Katran'ın cenazesinin arkasından bir süre yürüyen ailesine ve protokol üyelerine, çok sayıda vatandaş da destek odu.


Yüzlerce kişinin katıldığı törenin ardından şehit Katran, Ayvalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Şehidin 2 kardeş olduğu ve annesi Çiğdem Katran'ın 11 yıl önce kanserden dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi. - MERSİN

Mersin, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:24 Kaynak: İHA
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