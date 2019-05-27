Son Dakika Haberleri: Mersinli şehidin naaşı baba ocağına getirildi

Mersinli şehidin naaşı baba ocağına getirildi

2 saat önce

Afrin'de 30 Nisan tarihinde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım'ın naaşı memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesine getirildi.

Mersinli şehidin naaşı baba ocağına getirildi, System.String[]
Afrin'de 30 Nisan tarihinde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım'ın naaşı memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesine getirildi. Cenazenin karşılanması sırasında şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Fırat Kalkanı bölgesinde, PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım, tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybederek şehit düştü. Şehidin cenazesi, Gaziantep'teki törenin ardından, helikopterle memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesine getirildi. Bozyazı Orman İşletmesine inen helopterden indirilen şehidin cenazesi daha sonra teyzesi Şerife Şefteli'nin evine götürüldü. Cenazenin karşılanması sırasında şehidin yakınları gözyaşı döküp feryat etti.

Şehit Yıldırım için ilçedeki Merkez Büyük Camii'nde öğle namazını müteakip tören düzenlenecek. Şehidin naaşı daha sonra Ak Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bekar olan şehidin annesi Fatma Yıldırım'ın 4 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:51 Kaynak: İHA
Yaşar Yıldırım, Piyade, PKK, Güncel
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