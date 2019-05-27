Mersinli şehidin naaşı baba ocağına getirildi

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Hain Saldırıda Yaralanan Askerimiz Şehit Oldu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürtçe" Çıkışına HDP'den Destek: Bu İfadelerin Çok Önemli Olduğunu Düşünüyoruz