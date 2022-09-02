Mersinli şehit son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersinli şehit son yolculuğuna uğurlandı

02.09.2022 15:03

Mersinli şehit son yolculuğuna uğurlandı Kuzey Irak'ta EYP patlaması sonucu şehit olan Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı Kuzey Irak'ta EYP patlaması sonucu şehit olan Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz (30),...

Mersinli şehit son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irak'ta EYP patlaması sonucu şehit olan Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

MERSİN - Kuzey Irak'ta EYP patlaması sonucu şehit olan Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz (30), memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Ailesinin yaşadığı Tarsus ilçesine bağlı Hacı Hamzalı Mahallesindeki evine son kez götürülen şehidin cenazesi, daha sonra tören için Şehit Ömer Kara İlkokulu bahçesine getirildi. Burada askerlerin omzunda şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu okulun bahçesine getirilirken, yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin annesi Ayfer ile babası Bülent Meteöz'ü yakınları ile görevliler teselli etmeye çalıştı. Okul bahçesinde düzenlenen törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, askeri erkan ve il protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin cenaze namazını Mersin Müftüsü Aydın Yığman kıldırdı. Şehidin naaşı bir süre omuzda taşındıktan sonra toprağa verilmek üzere Hacı Hamzalı Mezarlığına götürüldü.

Okan Meteöz'ün Büşra Meteöz ile 1 yıl önce evlendiği, eşinin de astsubay öğrencisi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan Astsubay Okan Meteöz, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan Astsubay Okan Meteöz, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı Vali Pehlivan, Yeni Mersin İdman Yurdu takımının antrenmanını izledi Vali Pehlivan, Yeni Mersin İdman Yurdu takımının antrenmanını izledi Vali Pehlivan Toroslar'ın çalışmalarını inceledi Vali Pehlivan Toroslar'ın çalışmalarını inceledi
Kaynak: İHA

Mersin, Irak, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Mersinli şehit son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:53 Yunanistan'da 11 kişinin ölümüne neden oldu! Korkutan virüs için 'Türkiye'de de her an görülebilir' uyarısı yapıldı
17:32 Oyuncu Janset Paçal yıllar sonra kameralara takıldı! Son hali hayranlarını sevindirdi
17:30 Teknik direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir ile yeni sözleşme imzaladı
17:23 Kurşunların hedefi olan TFF'nin Riva binasının yakınlarındaki tarlada beze sarılı iki silah bulundu
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim
16:33 Mauro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:13 Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı
16:10 MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala" tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 17:58:59. #1.11#
SON DAKİKA: Mersinli şehit son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement