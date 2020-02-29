Mersinli Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mersinli Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Mersinli Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Mersinli Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in Mersin'in Erdemli ilçesindeki Ulu Cami bitişiğindeki meydanda düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Mersinli Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Mersinli Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in Mersin'in Erdemli ilçesindeki Ulu Cami bitişiğindeki meydanda düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.


Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen törenle gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.


Şehidin cenaze namazını Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından kıldırıldı.


Törenine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Baki Şimşek, Burdur Dağ Komando ve Eğitim Komutanı Tuğ General Aydoğan Budakçı, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Mersin İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necip Çulhaoğlu, Erdemli Kaymakamı Avni Kula ve yaklaşık 10 bin Mersinli katıldı.


Şehidin annesi Gülten Tüzel, Babası Şuayip Tüzel ile asker olduğu öğrenilen ikizi Kasım Tüzel ve diğer kardeşleri cenaze esnasında gözyaşlarını tutamadı.


Şehidin cenazesi törenin ardından ilçeye bağlı Alibeyli Mezarlığı'nda defnedildi. - MERSİN

Mersinli, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:32 Kaynak: İHA
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