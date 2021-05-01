Mersinli taksici, Kovid-19 salgınında moral vermek için "Batman" kostümüyle hizmet veriyor - Son Dakika

Mersinli taksici, Kovid-19 salgınında moral vermek için "Batman" kostümüyle hizmet veriyor

01.05.2021 18:09

Mersin'de taksicilik yapan Ömer Efe Tektaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında müşterilerini gülümsetmek ve onlara moral vermek için mesleğini kurgusal kahraman olan "Batman" kostümüyle yapıyor.

Mersin'de taksicilik yapan Ömer Efe Tektaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında müşterilerini gülümsetmek ve onlara moral vermek için mesleğini kurgusal kahraman olan "Batman" kostümüyle yapıyor.

Meslek hayatının son 1,5 ayını kostümüyle sürdüren 27 yaşındaki Tektaş, AA muhabirine, severek yaptığı mesleğini geliştirmek ve Kovid-19 sürecinde insanlara mutluluk sağlamak amacıyla "Batman" gibi giyindiğini söyledi.

Kovid-19 salgını sürecinde evden çıkamayan yaşlıların market ve manav ihtiyaçlarını karşılamak adına alışveriş listelerini gönüllü olarak alıp ihtiyaçlarını evlerine teslim ettiğini anlatan Tektaş, şunları aktardı:

"İnsanlara, özellikle yaşlılara yardım etmenin vatandaşlık görevim olduğunu düşünüyorum. Çünkü her insan bu süreçte yardıma muhtaç ve bunu yapmak da sanki kendi kanımdan birine yardım etmek gibi beni mutlu ediyor. O yaşlı teyzenin yerinde kendi anneannemi ya da babaannemi düşünerek yardım ediyorum. Yaşlılarla olan görüşmelerimde duygulanıp ağlayan var. Karşınızda yaşlı bir kadın var ve senin ona yaptığın yardım nedeniyle duygulanıp gözyaşı döküyor. Bu gerçekten insana kendini çok özel hissettiriyor."

Tektaş, taksisinde her zaman çikolata ve kek bulundurduğunu, yolda kendisini gören çocuklara dağıtarak onları mutlu etmeyi sevdiğini belirtti.

Çocukların kendisine "Batman amca" diye seslendiğini vurgulayan Tektaş, "Çocuklar, ailelerine 'Batman amcayla fotoğraf çektirelim, hatıra kalsın.' diyorlar ve fotoğraf çektiriyoruz. Bu benim hoşuma gidiyor. Daha çok insan daha çok güven ve mutluluk demektir. Gördükleri insan, onların süper kahramanı olabilir, onları mutlu edebilir." ifadesini kullandı.

Tektaş, "Batman" filmlerini izleyerek başladığı serüvende, çevresinden gördüğü yoğun ilgiden memnun olduğunu, kostümle çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Tam kapanma sürecinde insanların daha fazla mutluluğa ihtiyacı olduğunu ifade eden Tektaş, "İnsanların süper kahramanı gibi oluyorsunuz. Genel anlamda da biz taksiciler öyleyiz. Çünkü insanlara yardım etmeye çalışıyoruz. Acelesi olan, hastaneye yetişmesi gereken oluyor. Bu nedenle bana yönelik sevgi gösterilerinden çok mutluyum." diye konuştu.

"Değişik kıyafetiyle, başında maskesiyle geldi"

Ayşe Özdemir (85) de Kovid-19 ve sağlık problemleri nedeniyle dışarı çıkamadığını, alışveriş yaparken zorlandığını aktardı.

Tektaş'ı kostümüyle gördüğünde çok şaşırdığını söyleyen Özdemir, "Değişik kıyafetiyle, başında maskesiyle geldi ve alışverişimizi yaptı. Bizi çok mutlu etti, Allah ondan razı olsun. Çok memnun olduk." dedi.

Yolculardan Beşir Ertaş (30) da kızı Ayşe'nin kostümü ilk gördüğünde çok mutlu olduğunu, ardından hep taksiye binmek istediğini ifade etti."

Kızını "Batman" kostümlü taksiye bindirerek mutlu ettiğini aktaran Ertaş, "Bu zorlu süreçte güzel şeyler yapıyor. Kendi adıma teşekkür ederim, çok memnun kaldım." diye konuştu.

Mersinli taksici, Kovid-19 salgınında moral vermek için Batman kostümüyle hizmet veriyor
Mersinli taksici, Kovid-19 salgınında moral vermek için Batman kostümüyle hizmet veriyor
Mersinli taksici, Kovid-19 salgınında moral vermek için Batman kostümüyle hizmet veriyor
Mersinli taksici, Kovid-19 salgınında moral vermek için Batman kostümüyle hizmet veriyor

Ömer Efe, Market, Mersin, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersinli taksici, Kovid-19 salgınında moral vermek için 'Batman' kostümüyle hizmet veriyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında suç duyurusu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında suç duyurusu Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 373 kişi vefat etti, 28 bin 817 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 373 kişi vefat etti, 28 bin 817 yeni vaka tespit edildi Sopasını kapan kavgaya koştu, polis öfkeli kalabalığı güçlükle ayırabildi Sopasını kapan kavgaya koştu, polis öfkeli kalabalığı güçlükle ayırabildi Muharrem İnce'nin partisinin sloganı, logosu ve kuruluş tarihi netleşti Muharrem İnce'nin partisinin sloganı, logosu ve kuruluş tarihi netleşti Ali Babacan, Hazine Bakanı olduğu günleri anlattı: Benim için 'Fren Ali' diyorlardı Ali Babacan, Hazine Bakanı olduğu günleri anlattı: Benim için 'Fren Ali' diyorlardı Hastaneden taburcu olan Hakan Altun'dan ilk açıklama: Uzun süre dinlenmem gerekecek Hastaneden taburcu olan Hakan Altun'dan ilk açıklama: Uzun süre dinlenmem gerekecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs'ta çalışan inşaat işçilerini selamladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs'ta çalışan inşaat işçilerini selamladı Bakan Soylu'nun uyarıları işe yaradı! 'Rus plajı'nda turistler yasağa harfiyen uyuyor Bakan Soylu'nun uyarıları işe yaradı! 'Rus plajı'nda turistler yasağa harfiyen uyuyor
Rachid Ghezzal ısınırken orucunu açtı Rachid Ghezzal ısınırken orucunu açtı         
20:49
Lider Beşiktaş, sahasında Hatayspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım Lider Beşiktaş, sahasında Hatayspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım         
19:29
İçişleri Bakanlığı'ndan İçişleri Bakanlığı'ndan "sağlık çalışanlarına ceza kesildiği" iddiasına yalanlama         
18:53
Boş yolda park halindeki otomobile çarpıp takla attı! Kaza anları kamerada Boş yolda park halindeki otomobile çarpıp takla attı! Kaza anları kamerada         
18:39
Balıkesir'in Adana Demirspor'a attığı gol skandal bir kararla iptal edildi Balıkesir'in Adana Demirspor'a attığı gol skandal bir kararla iptal edildi         
17:58
Sosyal medya bu skeci konuşuyor! Güldür Güldür'den Fahrettin Koca'ya gönderme üstüne gönderme Sosyal medya bu skeci konuşuyor! Güldür Güldür'den Fahrettin Koca'ya gönderme üstüne gönderme         
17:08
Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı         
16:10
Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız         
15:24
Google verilerinde dikkat çeken detay! Milli gururumuz Bayraktar TB2'yi en çok Ermeniler aratmış Google verilerinde dikkat çeken detay! Milli gururumuz Bayraktar TB2'yi en çok Ermeniler aratmış         
14:27
1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 244 kişi gözaltına alındı 1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 244 kişi gözaltına alındı         
14:26
Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor         
13:46
16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu 16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu         
13:04
Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor         
09:39
15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor 15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor         
00:28
Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu         
00:03
Dünyanın en uzun yaya asma köprüsü Portekiz'de açıldı Dünyanın en uzun yaya asma köprüsü Portekiz'de açıldı         
17:19
Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2021 21:07:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersinli taksici, Kovid-19 salgınında moral vermek için "Batman" kostümüyle hizmet veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement