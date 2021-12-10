Mersinli tantuni ustaları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Mersinli tantuni ustaları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Mersin'deki tantuni ustaları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Mersin'deki tantuni ustaları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen tantuni ustaları, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirdi. Tantuni ustası Ferhat Sönmez, yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", haberde Ashraf Amra'nın "Mucize kurtuluş", sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı karesini oyladı. Kadem Şimşek ise sporda Sefa Karacan'ın "Renklerin dansı", haberde Bilal Kahyaoğlu'nun "Selin yıktıkları", yaşamda Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" fotoğrafına oy verdi. Mahir Bozan da sporda Gökhan Balcı'nın "El ense", yaşamda Mehmet Kumcağız'ın "Kuşların dansı", haberde ise Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı" adlı fotoğrafını seçti. Oylamaya katılmaktan memnuniyetlerini dile getiren tantuni ustaları, oylamada çok güzel fotoğrafların yer aldığını belirtti.

Son Dakika

Tekrar hastaneye kaldırılan Seren Serengil'in karaciğer ve pankreas organları iflas etmek üzere

Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici

Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla

Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım

Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu

Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira

Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı

Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz