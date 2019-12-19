Mersinli temizlik işçisi sosyal medyayı salladı - Son Dakika

Mersin'de, sokakları süpürürken denk geldiği bir düğünde müziğin ritmine kendini kaptıran temizlik işçisinin görüntüsü sosyal medyayı salladı. Temizlik işçisi Sait İsnaç'ın bir taraftan sokağı süpürmesi bir taraftan da halay çekmesi, sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinde uzun yıllardır temizlik işçisi olarak çalışan Sait İsnaç, sorumlu olduğu Şevket Sümer Mahallesi'nde temizlik yaparken, bir sokak düğününe denk geldi. Elinde süpürgesi ve küreğiyle sokağı süpüren İsnaç, düğünde çalan halay müziğine daha fazla kayıtsız kalamadı. Kendini müziğin ritmine kaptıran temizlik işçisi, elinde süpürgesiyle bir anda halay çekmeye başladı.

Bir taraftan sokağı süpüren bir taraftan da halay çeken temizlik işçisinin bu keyifli anları, düğüne katılanlar tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Temizlik işçisinin görüntüleri sosyal medyayı sallarken, gülümseten görüntüler birçok kişi tarafından da paylaşıldı ve binlerce beğeni aldı

Öte yandan, Sait İsnaç'ın büyük bir keyifle halay çektiği görüntüleri izleyen Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, temizlik işçisini bir maaş ikramiye ile ödüllendirmeye karar verdi. Gültak, belediye işçilerinin mutlu şekilde çalışmalarından kendisinin de büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

(İHA)