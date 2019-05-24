Son Dakika Haberleri: Mersinli turizmci, ulaşım sorunlarına acil çözüm bekliyor

Mersinli turizmci, ulaşım sorunlarına acil çözüm bekliyor

44 dakika önce

Geçen yıl konaklama tesislerindeki doluluk oranını yüzde 28'e ancak çıkarabilen Mersinli turizmciler, turizmin gelişmesinde engel olarak gördükleri ulaşım sorunlarına acil çözüm bekliyor.

Mersinli turizmci, ulaşım sorunlarına acil çözüm bekliyor, System.String[]
Geçen yıl konaklama tesislerindeki doluluk oranını yüzde 28'e ancak çıkarabilen Mersinli turizmciler, turizmin gelişmesinde engel olarak gördükleri ulaşım sorunlarına acil çözüm bekliyor... Şirin Çavuş'un haberi...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:03 
Mersinli, Ekonomi
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