Mersinli turizmci, ulaşım sorunlarına acil çözüm bekliyor
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Geçen yıl konaklama tesislerindeki doluluk oranını yüzde 28'e ancak çıkarabilen Mersinli turizmciler, turizmin gelişmesinde engel olarak gördükleri ulaşım sorunlarına acil çözüm bekliyor.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:03
Geçen yıl konaklama tesislerindeki doluluk oranını yüzde 28'e ancak çıkarabilen Mersinli
turizmciler, turizmin gelişmesinde engel olarak gördükleri ulaşım sorunlarına acil çözüm bekliyor... Şirin Çavuş'un haberi...
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