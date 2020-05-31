Mersinli turizmciler, yerli turisti bekliyor - Son Dakika

DOĞU Akdeniz'in turizm merkezi olan Mersin'de yerli turist için hazırlıklar tamamlandı. Konaklama tesislerinde odalar, eğlence alanları, mutfak için dezenfekte çalışmaları yapılırken, şezlongların mesafeleri de genişletildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl ülkede turizm hareketliliği henüz başlamazken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un salgınla mücadelede bir sürprizin yaşanmaması halinde, iç turizmi başlatmayı düşündüklerini açıklamasının ardından sektör temsilcileri harekete geçti. Turistik tesisler, otel ve moteller, Turizm Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda hazırlıklarına başladı. Konaklama tesislerinde odalar, eğlence alanları, mutfak için dezenfekte çalışmaları sürürken, Akdeniz'in mavi sularının keyfini çıkarıp kızgın güneşte bronzlaşmak isteyenler için de şezlongların mesafeleri genişletildi.

ERDEMLİ SEZONA HAZIR

Yaklaşık 37 kilometrelik kumsalı ile ' Türkiye 'nin en uzun kumsalları' arasında gösterilen Erdemli ilçesinde de, Çukurova bölgesi, İç Anadolu Güneydoğu Anadolu 'dan gelecek olan yerli turistler için çalışmalar sürürken ilçe sınırları içindeki sahillerde yeniden peyzaj düzenlemesi yapıldı. Kumsallar iş makineleri ile düzenlenirken Belediye Başkanı Mükerrem Tollu , 141 bin yerleşik nüfusun yanında yaz aylarında günde yaklaşık 700 bin nüfusu bulan ilçenin sezona hazır olduğunu söyledi.

'GELEN MİSAFİRLERİN RAHATSIZ OLMAMASI İÇİN HER ÖNLEM ALINDI'