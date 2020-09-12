MERSİN Mersinli üreticinin şeftalisi İç Anadolu'ya artık daha hızlı ulaşacak - Son Dakika

MERSİN Mersinli üreticinin şeftalisi İç Anadolu'ya artık daha hızlı ulaşacak

Mersinli üreticinin şeftalisi İç Anadolu'ya artık daha hızlı ulaşacakMERSİN'de merkez Mezitli ilçesine bağlı şeftali cenneti Tepeköy Mahallesi'nin kapılarını İç Anadolu'ya açılıyor.

Mersinli üreticinin şeftalisi İç Anadolu'ya artık daha hızlı ulaşacak

MERSİN'de merkez Mezitli ilçesine bağlı şeftali cenneti Tepeköy Mahallesi'nin kapılarını İç Anadolu'ya açılıyor. Asfaltlanan 12 kilometrelik yol sayesinde Tepeköy'den çıkan bir aracın Erdemli, Silifke ve Mut'a uğramadan Karaman'a ulaşımı sağlanabilecek. Bu sayede hem üretici kazanacak hem de üretim canlanacak.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, şeftali üretiminin önemli merkezi konusundaki Tepeköy Mahallesi'ni ziyaret ederek, üreticinin asfalt talebine kulak verdi ve bölgede çalışmalar başladı. 12 kilometrelik stabilize yolda asfalt çalışmaları sürüyor. Yol, şeftali cenneti Tepeköy'ün de içinde olduğu 7 mahalleyi Erdemli üzerinden Karaman'a bağlıyor. Tepeköy'den yola çıkan bir ürün, önce Erdemli İlçesi'ne ardından da Silifke ve Mut İlçeleri'nden geçerek İç Anadolu'daki Karaman'a ulaşıyor. Ürünün Tepeköy'den İç Anadolu Bölgesi'ne ulaşma aşamasında yaklaşık 300 kilometre mesafe kat ediliyor. Büyükşehir'in 12 kilometrelik asfalt atağı, söz konu yolu yaklaşık 150 kilometre kısaltıyor. Tepeköy'den yola çıkan ürün, diğer ilçelere uğramadan 12 kilometrelik yoldan geçecek ve Erdemli-Karaman arasındaki yola bağlanacak. 7 mahalleyi birbirine bağlayan yol Tepeköy'ün yanı sıra Mezitli İlçesi Sarılar, Kocayer, Zeybekler ile Erdemli İlçesi Şahna, Üzümlü ve Doğu Sandallı Mahalleleri'ndeki üreticilere önemli fayda sağlayacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurban Bayramı'nda yaptığı Tepeköy Mahallesi ziyaretinde söz konusu yolla ilgili olarak, "Üzerinde bulunduğumuz yol Büyükşehir Belediyesi'nin yol ağında değil. Geçtiğimiz yıl yaptığımız ziyarette muhtarımız ve vatandaşlarımız bu yolun öneminden bize söz etti. Yaklaşık 12 kilometrelik güzergah. Tepeköy şeftalisini Orta Anadolu'ya taşıyan kamyonlar da bu yolu kullanıyorlar. Vatandaşlar çalışmaların bir an önce yapılmasını istediler, ekiplerimiz de şu anda çalışıyorlar. Sathi kaplama yapılıyor. Tamamlandığında bölge için ulaşımı rahatlatacak, ürünlerin daha rahat taşındığı bir güzergah olacak. Büyükşehir yetki alanımızda olsun olmasın birçok konuya eğilmeye çalışıyoruz" ifadelerine yer vermişti.

Tepeköy Mahalle Muhtarı Nevzat Kurt, yolun bölgedeki şeftali üreticileri için taşıdığı öneme vurgu yaparak, "Bu yol, bu vadinin içinden çıkan ortalama 100-120 bin ton şeftalinin İç Anadolu'ya taşınması demek. Tepeköy'de 50 bin, diğer mahallelerimizde de takribi 50 bin ton şeftali üretmekteyiz. İç Anadolu'daki meyve suyu fabrikalarına, iç pazara gidişte yolumuz bu hat üzerinden yaklaşık 150 kilometre kısalıyor. Toz toprak içerisindeydik. Meyve üretimi yapan çiftçilerimiz rahatsızdı. Bu yolun, yapılan hizmetin çok büyük değeri var. Onun için Başkanımız'a çok teşekkür ediyoruz. Tepeköy'ün merkezinden Erdemli sınır noktasına kadar asfaltsız bir karış yerimiz kalmayacak" dedi.

Kurt, Başkan Vahap Seçer'in seslerine kulak verdiğini ve taleplerini hızla yerine getirdiğini belirterek, "Normalde bu yol haritada Büyükşehir'in sorumluluk alanında olmayan bir yol. Başkanımız'a öncelikle bu yola emek verdikleri için teşekkür ediyoruz. Belediyemiz yaklaşık bir aydır ekskavatörleriyle, kamyonlarıyla, bütün araç gereçleriyle bu yolda çalışma yapıyor. Yolumuz sil baştan kaplama yapılıyor" diye konuştu.

MERSİN Mersinli üreticinin şeftalisi İç Anadolu'ya artık daha hızlı ulaşacak

İç Anadolu, Tepeköy, Erdemli, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 11:30 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi MERSİN Mersinli üreticinin şeftalisi İç Anadolu'ya artık daha hızlı ulaşacak - Son Dakika Ekonomi

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