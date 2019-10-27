Son Dakika Haberleri: Mersinliler doğa yürüyüşünde buluştu
Son Dakika Genel Mersinliler doğa yürüyüşünde buluştu

Mersinliler doğa yürüyüşünde buluştu

16 dakika önce

Mersinliler doğa yürüyüşünde buluştu Mezitli Belediyesi tarafından bu yıl 8.'si düzenlenen geleneksel doğa yürüyüşüne katılanlar, doğayla iç içe bir gün geçirdiMERSİN - Mersinliler, Mezitli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü'nde buluştu.

Mersinliler doğa yürüyüşünde buluştu

Mezitli Belediyesi tarafından bu yıl 8.'si düzenlenen geleneksel doğa yürüyüşüne katılanlar, doğayla iç içe bir gün geçirdi

MERSİN - Mersinliler, Mezitli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü'nde buluştu.

Mezitli Belediyesi tarafından bu yıl 8.'si düzenlenen geleneksel doğa yürüyüşü, Akarca-Doğançay mahalleleri arasında gerçekleştirildi. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yürüyüşe, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bazı milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütü temsilcileri, AKUT üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sonbaharın tüm renklerinin eşlik ettiği yürüyüş, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarla kentte yaşayan vatandaşların kaynaşmasına imkan sağladı. Yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüş boyunca binlerce vatandaş doğayla iç içe bir gün geçirdi. Doğal güzellikler arasında ellerinde bayraklarla, şarkılar ve marşlar söyleyerek yürüyen Mersinliler, unutulmaz bir gün geçirmenin huzurunu yaşadı. Bebek arabasında uyuyan bebeklerden ileri yaştaki vatandaşlara kadar yoğun katılımın olduğu yürüyüşte, bol bol fotoğraf çektirildi. Bazı vatandaşlar kekik, adaçayı gibi bitki topladı.

Yaptıkları yürüyüşlere vatandaşların her geçen yıl daha fazla ilgi gösterdiğini söyleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Burası Türkiye demek, burası Mezitli demek çok güzel bir duygu. Mersinimizin ne denli özel bir kent olduğunu ülkemizde ve dünyadaki yaşanan gelişmelere bakarak daha iyi anlayabiliriz. Bu güzelliklerin, bir asır ömre yaklaşan cumhuriyetimizin değerini bilelim diyorum. İyi ki Mersin'de ve Türkiye'de yaşıyoruz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise çok güzel bir ortamda, Cumhuriyet Bayramı gibi çok özel bir etkinlikte bir araya geldiklerini belirterek, "Bu güzel havada sabah sporu yapmak mükemmel bir şey. Başka bir güzel tarafı da cumhuriyet adına gerçekleşmesi. Cumhuriyet bizlere çok şey ifade ediyor. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ulu önder Atatürk'ün yaptıklarına sahip çıkmak çok önemli" diye konuştu.

Mersinliler doğa yürüyüşünde buluştu

Mezitli, Mersin, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 03:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bedava döner dağıtıldığını duyan vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu
Barış Pınarı Harekatı'nı fırsat bilen dolandırıcılardan yeni tuzak: Kredi kartı ve banka bilgilerini ele geçiriyorlar Behzat Ç.'nin Ercüment'i Nejat İşler'in son hali görenleri şaşkına çevirdi Bakan Selçuk'tan ücretli öğretmenleri üzecek açıklama: Benden tarih beklemesinler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 15:29:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersinliler doğa yürüyüşünde buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]