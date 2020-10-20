Mersinliler, e-belediye sistemini sevdi - Son Dakika

Mersinliler, e-belediye sistemini sevdi

20.10.2020 10:15
Mersinliler, e-belediye sistemini sevdi, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, e-belediye sistemi ile bugüne kadar yaklaşık 10 milyon TL tutarında e-tahsilat yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, e-belediye sistemi ile bugüne kadar yaklaşık 10 milyon TL tutarında e-tahsilat yaptı. Teknolojik yeniliklere ayak uydurarak 5 Ekim 2020'den itibaren yenilenen arayüzü ile hizmet veren sistemde kredi kartı ile ödemeden alınan hizmetleri sorgulamaya kadar vatandaşa pek çok konuda kolaylık sağlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılından bu yana "https://ebelediye.mersin.bel.tr" adresinde e-belediye sistemi ile vatandaşlara hizmet veriyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde daha teknolojik bir altyapıya kavuşturulan ve tüm mobil cihazlarla uyumlu hale getirilen e-belediye sistemi ile vatandaşlar evlerinden çıkmadan işlemlerini çözüme kavuşturuyor. Sistemin yeni sürümünde vatandaşlar vergi borçlarını ödemenin yanı sıra borç sorgulama, beyan sorgulama, ilan ve reklam vergisi beyanlarını e-ilan olarak bildirme, yangın sigorta vergisi beyanlarını bildirme gibi pek çok elektronik hizmete evlerinden çıkmadan ulaşabiliyor.

Sistemin yeni arayüzü tüm mobil cihazlar ile uyumlu

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Akın Aşıcı, sistemde yeni bir arayüze geçildiğini ve vatandaşların işlemlerini daha rahat gerçekleştireceğini ifade ederek, "2018'den bu yana çalışmamız devam ediyor ve tahsilatlarımızı bu sistem üzerinden yapıyorduk. Ancak tüm mobil araçlarda çalışmasında sıkıntılar oluyordu, görüntü kayıplarına yol açıyordu. Biz de tüm mobil araçlarda çalışması için bir çalışma başlattık. Bu arayüzle birlikte vatandaşlarımız tüm mobil araçlarda rahat bir şekilde işlemleri yapacak. En temel unsurlardan bir tanesi bizim burada beyanname alma modülümüz. Bir önceki versiyonda beyanname alma imkanımız yoktu, ancak şu an vatandaşlarımız pandemi döneminde belediyemizi ziyaret etmeden ilan ve reklam beyannamelerini rahatlıkla verebilecek" dedi.

Tüm işlemler bir tıkla yapılıyor

Vatandaşlar e-belediye sistemi ile vergi borcu ödeme, adres bilgileri, beyanlar, tahakkuklar, tahsilatlar, borçlar, e-makbuz ve portör bilgileri gibi interaktif işlemlerden yangın sigorta vergi listesi, emlak vergisi bildirimi, yangın sigorta beyannamesi, e-ilan listesi ile e-ilan gibi vergi bildirimleri işlemlerine; belge sorgulama ve belge imza doğrulama gibi belge bilgilerinden yeni başvuru, başvurularım ve kurum onayı bekleyen gibi AYKOME yönetimine kadar pek çok farklı başlıklardaki işlemlere kolaylıkla erişim sağlayabiliyor. - MERSİN

Mersinliler, e-belediye sistemini sevdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Yangın, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersinliler, e-belediye sistemini sevdi - Son Dakika Ekonomi

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