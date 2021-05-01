Mersinliler evde, belediye ekipleri görevde - Son Dakika

Mersinliler evde, belediye ekipleri görevde

01.05.2021 10:48
Mersinliler evde, belediye ekipleri görevde, System.String[]

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Mayıs'a kadar devam edecek olan 'tam kapanma' sürecinde Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tüm birimleri ile görevde.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Mayıs'a kadar devam edecek olan 'tam kapanma' sürecinde Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tüm birimleri ile görevde. Bu süreçte yol yapım bakım ve onarım, çevre düzenleme, park ve bahçeler, ilaçlama hizmetleri hız kazanacak, ulaşım hizmetleri de aksamadan sürecek.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, tam kapanma sürecinde vatandaş ve araç yoğunluğunun azalması için önemli lokasyonlarda çalışmalar yapacak. Tam kapanmanın ilk gününde çalışmalarına sabahın erken saatlerinde başlayan ekipler, yol ve asfalt çalışmaları kapsamında Akdeniz ilçesi Kuvayi Milliye, Fasih Kayabalı, Çakmak, Cengiz Topel ve Fabrikalar caddelerinde yol ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Akdeniz Bölge Komutanlığı Liman içinde sıcak asfalta hazırlık çalışması yürüten ekipler, Çay Mahallesi 6495. Sokak'ta da asfalta hazırlık çalışması yürütüyor.

Yenişehir ilçesi 17.Cadde'de taş duvar yapımı ekipler tarafından sürdürülürken, 4. Çevre Yolu çalışmalarına da hız verildi. Tarsus'ta ise Yenice Atatürk Bulvarı'nda yol ve asfalt çalışmaları kapsamında kaldırım sökümünü başlatan ekipler, Tarsus Hali'nde de asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Tam kapanma sürecine göre düzenlenen plan ve yoğun çalışma sistemi ile ekipler, kentin birçok noktasında yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları yürütecek.

Park ve bahçeler hizmetleri sürecek

Vatandaşların yoğunluğunun azalacağı bir diğer alan da parklar olacak. Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, sahil şeridinde bulunan Atatürk ve Kültür Park başta olmak üzere kentin farklı noktalarındaki parklar ve refüjlerde çim bakımı, tesviye işlemleri, bordür ve bitki dikim bakımı, genel temizlik, ilaçlama ve temizlik çalışmaları gerçekleştirecek. Bu süreçte budama ekibi de yine iş başında olacak ve budama zamanı gelen ağaç ve çalıları budama işlemine tabi tutacak.

Havaların ısınması ile birlikte haşere mücadelesine hız veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, tam kapanma boyunca ilaçlama hizmetlerine tam kapsamlı bir şekilde devam edecek. Ekipler, dere ve dere yatağı, rögar, kanalizasyon, su birikintileri, apartman bodrum katları, su kanalları gibi alanları kendine üreme alanı yapan sivrisinek, karasinek, hamam böceği gibi canlıların üremelerinin önüne geçmek için etkin bir vektör mücadelesi yürütecek. İlaçlama ekipleri yeşil aksamdan kaynaklı yakağan, beyaz sinek ve çayır sineği türlerini de vatandaşlara rahatsızlık vermeden yok edebilmek adına sıkı bir çalışma temposuna girecek.

Tam kapanma süresinde toplu taşıma sefer saatlerinde değişikliğe gidildi

Büyükşehir belediyesi, tam kapanma süreci boyunca toplu taşıma sefer saatlerine de yeni bir düzenleme getirdi. Tam kapanma sürecince çalışmak zorunda olan ve kapanmadan muaf olan vatandaşlar için ulaşımı aksatmayacak şekilde yeni sefer saatleri düzenlendi. Vatandaşlar, merkez, Tarsus ve kırsal mahalleler için yeniden düzenlenen otobüs sefer saatlerine www.mersin.bel.tr sitesinde yer alan 'duyurular' kısmından ve yine ulasim.mersin.bel.tr sitesinde yer alan 'duyurular' kısmından ulaşabilecek.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri de tam kapanma süresince görevde olacak. Bu çerçevede ekipler, halkın sağlığı, huzuru ve güvenliği için 24 saat görevlerini yerine getirecek.

Trafik kazaları, arama-kurtarma operasyonları ve yangın gibi afetlere karşı, İtfaiye Daire ekipleri de görev başında olacak. Olası afet ve tehlikeye karşı gerekli eğitim ve donanıma sahip olan itfaiye ekipleri, vatandaşların zor zamanlarında yanlarında olmayı sürdürecek. - MERSİN

Mersinliler evde, belediye ekipleri görevde
Mersinliler evde, belediye ekipleri görevde
Mersinliler evde, belediye ekipleri görevde
Mersinliler evde, belediye ekipleri görevde

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersinliler evde, belediye ekipleri görevde - Son Dakika


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