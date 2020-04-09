Mersinliler 'evde kaldı', kent boşaldı (2) - Son Dakika

Mersinliler 'evde kaldı', kent boşaldı (2)
6 saat önce
VAKA SAYISININ ARTMASININ ÖNÜNE GEÇTİLERKoronavirüs tedbirleri kapsamında 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyulduğu görülen Mersin'de, bu sayede vaka sayısının artmasının da önüne geçildiği ortaya çıktı.
VAKA SAYISININ ARTMASININ ÖNÜNE GEÇTİLER
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyulduğu görülen Mersin'de, bu sayede vaka sayısının artmasının da önüne geçildiği ortaya çıktı. Koronavirüse karşı alınan tedbirlerle büyükşehirler bazında en az vakaya sahip kentler arasında yer alan kentte 30 vaka görülürken, virüs kaynaklı ise 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 02:40 Kaynak: DHA
Son Dakika Covid-19 için "yerli ve milli" test kitleri ve cihazı geliştiriliyor Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek Meltem Şarkışlalı, diyetisyen ekibi ile birlikte zayıflamanın yollarını paylaştı Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor!