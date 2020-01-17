Mersinliler kar topu oynasın diye sahile kamyonlarla kar taşındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersinliler kar topu oynasın diye sahile kamyonlarla kar taşındı - Son Dakika

Mersinliler kar topu oynasın diye sahile kamyonlarla kar taşındı

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kamyonlarla sahile getirilen kar vatandaşları mutlu etti.

Mersinliler kar topu oynasın diye sahile kamyonlarla kar taşındı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kamyonlarla sahile getirilen kar vatandaşları mutlu etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı ekipler, vatandaşların sahilde kar topu oynayabilmesi için çalışma yaptı.

Ekipler, Toroslar'da kapanan yolları açma çalışmaları sırasında 7 kamyona yüklenen kar kütlelerini Mezitli ilçesi sahilindeki Galatasaray Meydanı'na döktü.

Meydandaki kar kütlesine çıkanlar, çocuklarıyla kar topu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kent merkezinde kar sürpriziyle karşılaşanlar, belediye ekiplerine teşekkür etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:44 Kaynak: AA
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