Mersinliler sahildeki kafelerine kavuşuyor - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mersinliler, sahildeki kafelere yeniden kavuşuyor. Kültür Parkta yer alan tüm kafelerin mahkeme kararıyla yıkılmasının üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmesinin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilk kafeyi açtı. Limon Kafe, Kültür Parkta hizmet vermeye başlarken, belediye park içinde bir de bakkal açtı. Mersinliler, nefes aldıkları, ailece vakit geçirdikleri kafelerin yeniden açılmasının mutluluğunu yaşıyor.



Mersin merkez Yenişehir ve Mezitli ilçeleri sınırlarında yer alan Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Kültür Park, kent halkının yaz-kış tercih ettiği uğrak yerlerinden. Yaklaşık 7 kilometrelik sahil şeridinde bulunan parkta, Mersinliler bir taraftan deniz havası alıp, bir taraftan çaylarını yudumlarken, sahil boyunca yer alan kafelerde de ailece hoşça vakit geçiriyordu. Ancak, Mersin Büyükşehir Belediyesinin bir önceki yönetimi döneminde, parktaki tüm kafeler, sözleşmede yer alan sınırların dışına taştıkları ve fazladan yer işgal ettikleri gerekçesiyle mahkeme kararıyla yıkıldı. 2015'te başlayan ve yaklaşık 4 yıla yayılan yıkımların ardından, özellikle yaz aylarında binlerce insanın akın ettiği Kültür Park ıssızlığa gömüldü.



İlk kafe açıldı



Mersin Büyükşehir Belediyesi, gerekli prosedürlerin tamamlanması ve alınan meclis kararının ardından, yıkılan kafelerin yerine yenilerini açmaya başladı. Yaklaşık 5 yıldır en çok tercih ettikleri mekanlardan mahrum kalan Mersinliler, 8 Şubat Cumartesi günü ilk kafeye kavuştu. Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Kültür A.Ş. bünyesinde, park içerisindeki Galatasaray Meydanı yanında açılan ve 'Limon Kafe' adı verilen mekan, modern yapısı, güler yüzlü genç çalışanlarıyla halka hizmet vermeye başladı. Sıcak ve soğuk içeceklerle tost, sandviç gibi yiyeceklerin satıldığı kafe, 08.00-23.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Büyükşehir Belediyesine bağlı 4 çalışanın bulunduğu kafede, Mersinliler daha uygun fiyatlarla ihtiyaçlarını giderebiliyor, denize karşı çay ya da kahvelerini yudumlayabiliyorlar.



Yıl sonuna kadar 11 kafe daha açılacak



Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Başkan Vahap Seçer'in talimatıyla açılan ilk kafenin ardından yıl sonuna kadar sahil boyunca Kültür A.Ş. bünyesinde 11 kafe daha açılacağı bilgisini verdiler. Yaz aylarında çalışma sürelerinin daha uzun olacağını belirten yetkililer, kafelerde çalışacak personelin yüzde 75'inin de kadınlardan oluşacağını kaydetti.



Parkta Bakkal, Mersinlilerin hizmetinde



Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi, Kültür Parka gelen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için bir de bakkal açtı. Bakkal ve marketlerin parka uzak olmasını göz önüne alan belediye, geçen hafta Mersin Üniversitesi Yenişehir Kampüsü karşısında hizmete sunduğu bakkal, parka gezmeye gelenlerin uğrak yeri oldu. İki belediye personelinin çalıştığı bakkalda ilk etapta içecekler ve bisküvi, çikolata gibi atıştırmalıklar satışa sunuldu.



"Mükemmel olmuş"



Kent halkı, uzun bir aradan sonra kafelerin yeniden açılmasının mutluluğunu yaşıyor. Liman Kafede denize karşı çayını yudumlayan Serkan Utangan, kafenin çok güzel olduğunu belirterek, Başkan Seçer'e teşekkür etti. Utangan, "Gelip burada vakit geçiriyoruz. Mükemmel olmuş. İnsanlarımızın rahat rahat oturabilecekleri, sahilde böyle güzel yerler olması gerekiyor. Benim buraya 5'inci gelişim ve arkadaşlarla hemen her gün buradayız" dedi.



"İnsanların sosyalleşmeleri açısından çok önemli"



Kafe önünde tost ve çayla karnını doyuran Öğretmen Tekin Oğuz da Mersin'de böyle kafeler açılmasının kentte yaşayan insanlar için çok önemli olduğunu söyledi. Oğuz, "İnsanların gidebileceği belediyeye ait kafelerin sayısı çok az. İnsanlar sürekli gidebilecekleri mekan arıyorlar. Belediyenin böyle bir hizmeti gerçekten de halkımızı çok mutlu etti. Önceki kafeler yıkılmıştı. Şimdi yeniden çay içebiliyoruz, sohbet edebiliyoruz, temiz hava soluyabiliyoruz. Mersin'in geliştiğini hissedebiliyoruz. Birden fazla kafenin açılması gerekir. İnsanların sosyalleşmeleri açısından çok önemli" diye konuştu.



Ayhan Arslan ise kafelerin bir ihtiyaç olduğunu dile getirerek açılan kafenin de bu ihtiyaca cevap verdiğini vurguladı ve hayırlı olmasını diledi.



"Sadece Mersinlileri değil, tüm Türkiye'ye öneririm. Keşke örnek olsa"



Arkadaşlarıyla kafede çay içen Kasım Tanrıkulu, "Kafe için görünen köy kılavuz istemiyor; gayet hoş, nezih bir mekan. İhtiyaç vardı. Üstelik wi-fi sahil boyu her yerde ücretsiz. Süper bir olay. Fiyatlar da uygun. Temiz, güler yüzlü personel; sanki ihtiyaç varmış da biz buradaymışız gibi. Kimin aklına geldiyse müthiş bir fikir. Böyle kaliteli hizmet verecekse çoğalmasını isterim. Sadece Mersinlileri değil, tüm Türkiye'ye öneririm. Keşke örnek olsa" ifadelerini kullandı.



"Kahvenizi yudumlarken ruhunuz dinleniyor"



Kafe çalışanı İdil İlker Coşkun ise kafenin 5 gündür faaliyetle olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:



"Denize yakın bir yerdeyiz, çok güzel burası. Kahvenizi yudumlarken ruhunuz dinleniyor. Çok nezih bir ortam burası ve fiyatlarımız da çok uygun. Burası Büyükşehir Belediyesine bağlı Kültür A.Ş. tarafından idare ediliyor. Biz de belediye personeli olarak çalışıyoruz. Genç nesil çalışıyor ve insanlar bundan çok mutlu, çok memnun oluyorlar ve devamının gelmesini istiyorlar. Biz ilk olarak başladık, devamı da gelecek. Mersin Büyükşehir Belediyesinin en güzle yaptığı işlerden biri de bu kafe oldu. Kış ayında olmamıza rağmen, beklediğimizin üzerinde bir yoğunluk var. Mersinliler, sabah saat 8'den akşam 11'e kadar buraya gelebilirler."



"Böyle bir bakkala çok ihtiyacımız vardı. Çok mutlu oldum"



Parkta açılan bakkaldan alışveriş yapanlar da ihtiyaçlarını karşılayabildikleri için memnuniyetlerini dile getirdi. Arkadaşıyla parka gezmeye gelen ve bakkaldan alışveriş yapan Irak vatandaşı Tiba Nashuan, "Beş yıldır Mersin'de yaşıyorum. Mersin Üniversitesinde Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümünde okuyorum. Parka sürekli geliyorum. Arkadaşımla da konuşmuştuk, burada bir market olsa diye. Çünkü marketler parka çok uzak. Bu bakkalın açıldığın görünce çok mutlu oldum, çok ihtiyacımız vardı. Çok güzel olmuş. Çoğalmasını isteriz. Çok güzel bir fikir, tebrikler" dedi.



Bakkalda görevli belediye personeli Sıla Ildır ise bakkalın bir hafta önce Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açıldığını dile getirerek, vatandaşların çok memnun olduklarını, gelenlerden çok güzel tepkiler aldıklarını söyledi. - MERSİN