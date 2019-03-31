Mersinliler, Sandık Başına Gitti

Mersinliler, sandık başına gittiMersin'de bir milyon 281 bin 570 seçmen, 4 bin 146 sandıkta oy kullanırken, Vali Ali İhsan Su, vatandaşların sorunsuz oy kullandığını söyledi.

Mersinliler, sandık başına gitti



Mersin'de bir milyon 281 bin 570 seçmen, 4 bin 146 sandıkta oy kullanırken, Vali Ali İhsan Su, vatandaşların sorunsuz oy kullandığını söyledi.



Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Mersin'de de vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına akın etti. Vali Ali İhsan Su da eşi Zeliha Su ile, Akdeniz ilçesinde Kiremithane Mahallesi'ndeki Gazipaşa Ortaokulu'nda 1129 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Okul girişinde vatandaşlarla sohbet eden Vali Su, kent genelinde sorunsuz bir şekilde seçimlerin sürdüğünü belirterek, Tüm vatandaşlarımız demokrasi şenliği bilinci ile gelip oylarını kullanıyorlar. Biz de tüm güvenlik tedbirlerini aldık. Sonuçların, ülkemiz ve ilimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şu ana kadar herhangi bir sorun yok dedi.



ÜNLÜ RESSAM OYUNU KULLANDI



Her yaşta insanın sandık başına gittiği seçimlerde 18 yaşındaki Görkem Kaşıkçı ise ilk oy kullanma sevincini yaşandı. Bazı yaşlılar da yakınlarının yardımı ile sandık başına gelirken, çocuklar da anne ve babalarını yalnız bırakmadı. 'İplerin ressamı' olarak bilenen ünlü ressam Ahmet Yeşil de, ABD'nin New York kentinde Broadway'de bulunan Max Soho Galeri'deki sergisine gitmeden oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi.

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