Son Dakika Haberleri: Mersinliler, Sandık Başına Gitti (2)

Mersinliler, Sandık Başına Gitti (2)

1 saat önce

'BAŞKAN ADAYLARI OYLARINI KULLANDI'Mersin'de, Büyükşehir Belediyesi'nin başkan adayları Hamit Tuna, Vahap Seçer, Ayfer Yılmaz ve mevcut başkan Burhanettin Kocamaz, sandığa gidip oylarını kullandı.

Mersinliler, Sandık Başına Gitti (2), System.String[]
'BAŞKAN ADAYLARI OYLARINI KULLANDI'

Mersin'de, Büyükşehir Belediyesi'nin başkan adayları Hamit Tuna, Vahap Seçer, Ayfer Yılmaz ve mevcut başkan Burhanettin Kocamaz, sandığa gidip oylarını kullandı.

Güne erken başlayan isim, seçimlerde aday olamayan mevcut başkan Burhanettin Kocamaz oldu. Eşi Hatice Kocamaz ile birlikte sabah 09.00'da 50'nci Yıl Gökçeller İlkokulu'na gelen Kocamaz, oyunu kullandı. Seçimlerin Türk demokrasisine hayırlı olmasını dileyen Kocamaz, "Çok uzun uğraşlardan sonra bugüne geldik. İnşallah sandıktan da memleketimiz için, demokrasimiz için, Cumhuriyetimiz için hayırlı bir netice çıksın istiyoruz, bunu bekliyoruz" dedi.

'SEÇİMLER DEMOKRASİNİN DÜĞÜNLERİDİR'

Oyunu kullanmak için Toroslar Yalınayak Ortaokulu 2313 numaralı sandığa giden Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamit Tuna ise "Seçimler demokrasinin düğünleridir. Güzel bir seçim mahalli oldu. Ufak tefek sıkıntılar olsa da zaten bir usulümüz, bir üslubumuz, bir seçim ahlakımız var. Ona etik kuralları içerisinde riayet ettik" diye konuştu.

'BU GÖREVİ İSTİYORUZ'

CHP'li aday Vahap Seçer de 100. Yıl Akkent İlkokulu'nda oy kullanma işlemini tamamladı. Tercihini 1016 numaralı sandığa atan Seçer, "Hukuk devleti anlayışına yaraşır bir sonuç alalım. Burada kimsenin hakkı kimseye geçmesin" ifadesini kullandı.

Oyunu doğup büyüdüğü Tarsus'un Kurbanlı Mahallesi'ndeki 2146 numaralı sandıkta kullanan Demokrat Parti'nin adayı Ayfer Yılmaz ise Mersin'e değer katmayı amaçladıklarını belirterek, çıkacak sonucun hayırlı olmasını diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:29 Kaynak: DHA

Ayfer Yılmaz, Vahap Seçer, Hamit Tuna, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Talihsiz Vatandaş, Cep Telefonunu Seçim Sandığına Düşürdü Türkiye Genelinde Oy Verme İşlemi Bitti! Sandıklar Açılmaya Başlandı Muğla'da Oyunu Kullanan Vatandaşlar Soluğu Sahilde Aldı Son Dakika! Bakanlıktan Seçim Açıklaması: 310 Olayda 2 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 17:30:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersinliler, Sandık Başına Gitti (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]