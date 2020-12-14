Mersinliler sarıyı seçti - Son Dakika

Mersinliler sarıyı seçti

14.12.2020 13:36
Mersinliler sarıyı seçti, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma araç filosuna kazandıracağı çevre dostu, doğalgaz yakıtlı otobüslerin rengini vatandaşlar belirledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma araç filosuna kazandıracağı çevre dostu, doğalgaz yakıtlı otobüslerin rengini vatandaşlar belirledi. Vatandaşların seçim yapabilmeleri için oluşturulan ankete katılan 60 bin 874 Mersinliden 31 bin 5'i sarı rengi seçti. Mersin'in meşhur limonlarının rengi otobüslere yansıyacak, yeni belediye otobüsleri sarı olacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Başkan Vahap Seçer öncülüğünde toplu taşıma araç filosunu genişleterek vatandaşlara daha iyi hizmet sunmayı amaçlıyor. Alımı yapılan çevre dostu CNG'li otobüsler yakın zamanda Mersinlilerin ulaşımını sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesi, otobüsler kent trafiğinde yerini almadan önce vatandaşlara 5 alternatif renkten oluşan bir anket düzenledi. Ankete vatandaşların katılımı için SMS yoluyla ve sosyal medya aracılığıyla bilgilendirmeler yapıldı. 8 Aralık tarihine kadar süren ankete katılan toplam 60 bin 874 kişiden 31 bin 5'i sarı çizgili otobüs rengini seçti. Turkuaz, yeşil, mavi, sarı ve kırmızı renklerin yer aldığı ankette, sarı çizgili otobüs seçeneği yüzde 50,9 oranı ile birinci oldu. Ankete verilen yanıtlarda tam sarı renkteki otobüsler 6 bin 304'le ikinci, kırmızı otobüsler ise 6 bin 212'le üçüncü sırada yer aldı.

"Çevre dostu otobüsler yakıtta yarı yarıya tasarruf sağlayacak"

Başkan Seçer, çevre dostu yeni alınan otobüslerle yakıt tasarrufu da sağlanacağını belirterek, "Yeni otobüslerimizi almakla toplu taşıma hizmetini yaygınlaştıracağız. Ekonomik ve güvenli ulaşım hizmeti olacak. Sefer iptalleri gerçekleşmeyecek ve yolcular mağdur olmayacak. Covid-19 sürecinde seferler sıklaştırılacak ve pandeminin olumsuz etkilerini de bu yolla azaltmış olacağız. Bakım onarım maliyetleri doğaldır yeni otobüslerde daha az olacak. Yakıt tasarrufu sağlanacak. Bizim 252 toplu taşıma otobüsü için yılda 64 milyon 156 bin 956 lira mazota para ödememiz gerekiyor. Oysa bu araçların doğalgazlı olması halinde yakıta 30 milyon 890 bin 386 lira ödemek durumunda kalacağız. Sadece yakıttan bizim yıllık tasarrufumuz 33 milyon 266 bin 570 lira olacak" dedi. - MERSİN

Mersinliler sarıyı seçti

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toplu Taşıma, Doğalgaz, Mersin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersinliler sarıyı seçti - Son Dakika


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