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Mersinliler, sokak hayvanları yararına düzenlenen panayırda buluştu - Son Dakika

Mersinliler, sokak hayvanları yararına düzenlenen panayırda buluştu

02.07.2021 11:38
Mersinliler, sokak hayvanları yararına düzenlenen panayırda buluştu, System.String[]

Mersin'de, sokak hayvanları yararına düzenlenen panayır, hayvanseverler ile can dostları buluşturdu.

Mersin'de, sokak hayvanları yararına düzenlenen panayır, hayvanseverler ile can dostları buluşturdu. Hayvan dostlarının açtığı stantlardan satın alınacak ürünler sayesinde sokak hayvanlarının beslenme, tedavi ve kısırlaştırma gibi işlemleri yapılabilecek.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, hayvan haklarını savunan kurum ve dernekler, sivil toplum örgütleri ile hayvanseverlerin katkılarıyla organize edilen panayır yoğun ilgi gördü. Mersin Millet Bahçesi sahil etabında düzenlenen etkinlikte çocuklar, palyaço gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ve çeşitli aktivitelerle gönüllerince eğlendi. Üç farklı müzik grubunun konser verdiği etkinlikte fotoğraf sergileri yer aldı.

Elde edilecek gelir ile sokak hayvanlarının beslenme ve tedavisi sağlanacak

Etkinliğe, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri, birim müdürleri, hayvan haklarını savunan sivil toplum örgütleriyle birlikte her yaştan hayvansever katıldı. Panayırda açılan stantlardan satın alınacak çeşitli ürünler sayesinde sokakta yaşayan can dostların beslenmesinin yanı sıra, tedavi ve kısırlaştırma gibi uygulamaları yapılabilecek.

"Her koşulda can dostlarımızın yanındayız"

Panayırın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Gültak, sokak hayvanlarına karşı görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarının altını çizdi. Gültak, "Özellikle pandemi önlemleri nedeniyle zor günler yaşayan can dostlarımız için mama, yem ve su desteğimizi aralıksız sürdürüyoruz. Sokak hayvanları için yüzlerce kulübe yuvalar yapan ekiplerimiz, bunları ilçemizin farklı bölgelerine yerleştirdi. Adanalıoğlu sahilini mesken tutan köpekler için 100 metrekarelik alanda, 5 padokun bulunduğu, buradaki can dostlarımızın barınıp beslenebileceği korunaklı bir mekan oluşturduk. Vatandaşlarımızdan da tek ricamız, can dostlarımıza karşı biraz daha duyarlılık göstermeleridir" dedi.

"Hayvan haklarını koruyan yasa teklifinde geri sayım başladı"

AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı hayvan haklarına ilişkin birçok düzenlemeyi içeren kanun teklifi için geri sayımın başladığını da kaydeden Gültak, kanun teklifinin TBMM Genel Kurul gündemine kısa sürede alınıp yasalaşmasının beklendiğini, yasa ile birlikte hayvanların haklarının korunacağını ifade etti.

Mersin Millet Bahçesi sahil etabı (eski lunapark) içinde sokak hayvanları yararına açılan panayır, 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü saat 20.00'ye kadar ziyaretçilere açık olacak. - MERSİN

Mersinliler, sokak hayvanları yararına düzenlenen panayırda buluştu
Mersinliler, sokak hayvanları yararına düzenlenen panayırda buluştu
Mersinliler, sokak hayvanları yararına düzenlenen panayırda buluştu
Mersinliler, sokak hayvanları yararına düzenlenen panayırda buluştu
Mersinliler, sokak hayvanları yararına düzenlenen panayırda buluştu
Mersinliler, sokak hayvanları yararına düzenlenen panayırda buluştu

Sokak Hayvanları, Akdeniz, Mersin, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersinliler, sokak hayvanları yararına düzenlenen panayırda buluştu - Son Dakika


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