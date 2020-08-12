Mersinliler su faturalarını Turkcell'den kolayca ödeyebilecek

Türkiye'nin dijital operatörü Turkcell, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ortaklığıyla hayata geçirdiği uygulama sayesinde Mersinlilere su faturalarını ödemede kolaylık sağlıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Mersin sakinleri, 1 Ağustos tarihinde başlayan uygulamayla bundan böyle MESKİ faturalarını Turkcell mağazalarından ve dijital satış noktalarından hızlıca ve kolaylıkla ödeyebilecek.

Turkcell, İstanbul'dan sonra Mersin'de de su faturası tahsilatına başladı. 1 Ağustos tarihinde hayata geçen uygulamayla Mersinliler, MESKİ faturalarını ödemek için banka kuyruğunda beklemek yerine, işlemlerini kentteki Turkcell mağazalarından ya da dijital satış noktalarından kolayca yapabilecek.

Hızlı ve güvenilir fatura ödeme imkanıyla Mersinlilere zamandan tasarruf ettiren Turkcell'in sağladığı bu hizmetten diğer operatör müşterileri de yararlanabilecek. MESKİ aboneleri ödemelerini Turkcell'in yeni nesil dijital ödeme paltformu Paycell aracılığıyla da yapabilecek.

Faturasını ödeyene 1 GB internet hediye

MESKİ faturalarını 30 Eylül'e kadar Turkcell mağazaları aracılığıyla ödeyen Mersinliler eğer Turkcell kullanıcısıysa 1 GB internet paketi de kazanma şansı yakalayacak.

Hediye internete sahip olmak isteyen kullanıcıların 5955'e KATIL FATURA yazıp gönderdikten sonra Paycell uygulaması üzerinden ya da Turkcell mağazalarından MESKİ faturalarını ödemesi yeterli oluyor.