Mersinliler, yazlık sinemayla nostalji yaşadı

Akdeniz Belediyesi'nin, Cumhuriyet Meydanına kurduğu perdeyle 7'den 70'e yüzlerce Mersinli, yıldızların altında 'Müslüm' filmini izleyerek, gazoz ve patlamış mısırla yazlık sinema nostaljisi yaşadı

MERSİN – Mersin'in merkez Akdeniz Belediyesi, Cumhuriyet Meydanına kurduğu perdeyle Mersinlilere yazlık sinema keyfi yaşattı. İlçede ilk kez gerçekleştirilen etkinlikte, 7'den 70'e yüzlerce vatandaş, yıldızların altında 'Müslüm' filmini izleyerek, gazoz ve patlamış mısırla yazlık sinema nostaljisi yaşadı.

Akdeniz Belediyesi; Türkiye'de özellikle 1970'li ve 1980'li yıllarda popüler olan yazlık sinema kültürünü ve keyfini, Cumhuriyet Meydanında Mersinlilere yeniden yaşattı. Akdeniz ilçesinde ilk kez organize edilen, Yeşilçam filmlerinin nostaljisi ve sıcaklığını hatırlatan açık hava sinema gösterimi, her yaş ve kesimden Mersinlinin büyük ilgisi ve beğenisiyle gerçekleşti. Meydanı dolduran 2 bini aşkın vatandaşın katılımıyla gerçekleşen film gösterimi, arada yapılan gazoz ve patlamış mısır ikramı, Mersinlileri maziye götürdü.

Kentin cadde ve sokaklarında anons yapıldı

Gösterim öncesinde; filmin afişi, bir pikabın kasasına yerleştirilerek, kentin cadde ve sokaklarında anonslar yapılarak, Mersinliler, açık havada gerçekleşecek filmi izlemeye davet edildi. Cumhuriyet Meydanında akşam saatlerinde düzenlenen ilk gösterimde izleyiciler, 2013 yılında yitirdiğimiz usta sanatçı Müslüm Gürses'in; Şanlıurfa'daki çocukluğundan İstanbul'daki yaşamına dek geçen hayatını anlatan biyografik dram filmi 'Müslüm'ü izlediler.

"Verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz"

Filmi izlemeye gelen vatandaşlara hitap eden Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, "Halkımıza verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyor, Akdeniz'de ilkleri gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız için 4 mahallemize yarı olimpik havuzlar kurduk. Mersin'de ilk kez 400 çocuğumuzu Silifke'de kampa gönderdik. Mahalle Evlerimizde kurs alan 300 kadın için Tarsus, Mut, Kapadokya'ya kültür gezileri düzenledik. Yine Akdeniz'de ilk kez yüzlerce çocuğumuza, hafif motorlu uçak ile Akdeniz semalarında uçmanın keyif ve heyecanını yaşattık. Bütün bu hizmetler Mersin ve Akdeniz'de birer ilktir. Daha önce mahallelerimizde, 70'ler ve 80'lerde popüler olan yazlık sinemayı görmediniz. Eylül ortasına dek yaklaşık 20 yerde yazlık sinemamız devam edecek. Akdeniz'de yazlık sinemanın startını buradan veriyoruz. Bu güzel Akdeniz akşamında aramızda olmanızdan dolayı mutluyum. Hepinize teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyorum" dedi.

Akdeniz'de yazlık sinema gösterimi 10 Eylül'e kadar sürecek

Mersinlileri geçmişe götürecek etkinlik kapsamında, 8 Eylül 2019 tarihine kadar 10 mahallede açık hava ücretsiz film gösterimi gerçekleşecek. Akdenizliler, "Müslüm, Aile Arasında, Organize İşler S.S., Yol Arkadaşım-2 ve Tosun Paşa" filmlerini açık havada izleyebilecek. Diğer mahallelerde yaşayıp, film izlemek isteyenler vatandaşlar da servislerle taşınacak.