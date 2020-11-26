Mersinliler 'Yüzme bilmeyen kalmasın projesi' ile yüzme öğrenecek - Son Dakika

Mersinliler 'Yüzme bilmeyen kalmasın projesi' ile yüzme öğrenecek

26.11.2020 12:19
Mersinliler 'Yüzme bilmeyen kalmasın projesi' ile yüzme öğrenecek, System.String[]

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Olimpik Yüzme Havuzu'nda, 'Yüzme bilmeyen kalmasın projesi' kapsamında 7'den 70'e herkese yüzme eğitimi verileceği bildirildi.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Olimpik Yüzme Havuzu'nda, 'Yüzme bilmeyen kalmasın projesi' kapsamında 7'den 70'e herkese yüzme eğitimi verileceği bildirildi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 16 Nisan 2016 tarihinde imzalanan iş birliği protokolü ile hayata geçen, 'Yüzme bilmeyen kalmasın projesi' kapsamında ve korona virüs tedbirleri çerçevesinde, Mersin'de 7'den 70'e herkese ücretsiz olarak yüzme eğitimleri verilecek.

Covid-19 tedbirleri nedeniyle hafta içi yapılacak olan yüzme eğitimleri 65 yaş üstü vatandaşlar için saat 10.00-13.00 arası, 20 yaş altı çocuklar için 13.00-16.00 saatleri arası ve yaş kısıtlaması olmayan vatandaşlar için ise 16.00-20.00 saatleri aralığında gerçekleştirilecek. 3'er kişilik gruplar halinde, 50'şer dakika ücretsiz olarak verilecek yüzme eğitimleri alanlarında deneyimli 16 antrenör, 7 cankurtaran ve 5 danışman öğretmen görev alacak.

Mersin'de ulaşabildikleri kadar kişiye ulaşıp yüzme öğretmek istediklerini belirten Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, "Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun hedeflediği 1 milyon kişiye yüzme öğretme çabasına bizlerde elimizden geleni yapma gayretindeyiz. Bu kapsamda 321 kilometre sahil şeridine sahip ilimizde yaşayan 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızı projeye katılmaya davet ediyorum" dedi. - MERSİN

milli eğitim bakanlığı, Koronavirüs, Mersin, Yüzme, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mersinliler 'Yüzme bilmeyen kalmasın projesi' ile yüzme öğrenecek - Son Dakika Spor


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