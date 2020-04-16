Mersinlilere 'rehavete kapılmayın' uyarısı - Son Dakika
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Mersinlilere 'rehavete kapılmayın' uyarısı

6 saat önce

MERSİN Valisi Ali İhsan Su, yeni tip koronavirüs salgınının en düşük olduğu kentlerden birinin Mersin olduğunu belirterek, "İyi durumda olmamız bizleri rehavete sürüklememeli. Bu konudaki farkındalığı ve kuralları kararlı bir şekilde devam ettirmeliyiz" dedi.

Mersinlilere 'rehavete kapılmayın' uyarısı, System.String[]

MERSİN Valisi Ali İhsan Su, yeni tip koronavirüs salgınının en düşük olduğu kentlerden birinin Mersin olduğunu belirterek, "İyi durumda olmamız bizleri rehavete sürüklememeli. Bu konudaki farkındalığı ve kuralları kararlı bir şekilde devam ettirmeliyiz" dedi.

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı kentte yürütülen çalışmalar ile ilave tedbirlerin görüşüldüğü 'İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı' Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Vali Yardımcıları, il müdürleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Toplantıda, koronavirüs pandemisi ile mücadeleye devam edildiğini kaydeden Vali Su, Türkiye'nin salgınla mücadelede gerek alınan tedbirler gerekse uygulamalar bakımından en iyi durumda olan ülkelerden biri olduğunu kaydetti.

Bu durumu devam ettirmenin önemine işaret eden Vali Su, 'İyi durumda olmamız bizleri rehavete sürüklememeli. Bu konudaki farkındalığı ve kuralları kararlı bir şekilde devam ettirmeliyiz. İlimiz genelinde bu anlamda güzel bir uyum var. Kentimizde alınan tedbirleri ihtiyaçlar doğrultusunda revize ediyor, gerek görüldüğünde ilave tedbirler almaya devam ediyoruz. Aldığımız tedbirleri titizlikle ve büyük bir kararlılıkla uyguluyoruz. İlimizde aldığımız tedbirleri mutlaka aynı kararlılıkla sürdürmemiz hayati önem taşıyor. Basında 'Mersin en iyi il' şeklinde çıkan haberler bizi rehavete düşürmemeli' diye uyarıda bulundu.

Toplantı, görüş ve önerilerin alınmasının ardından, gündem maddelerinin görüşülmesi ile sona erdi.


Ali ihsan, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 04:40 Kaynak: DHA

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