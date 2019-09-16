Son Dakika Haberleri: Mert Akgöz, Çiğli Esentepespor'a transfer oldu
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Mert Akgöz, Çiğli Esentepespor'a transfer oldu

2 saat önce

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Talas Anayurtspor'un 2001 doğumlu başarılı defans oyuncusu Mert Akgöz, İzmir Süper Amatör Küme ekiplerinden Çiğli Esentepespor'a transfer oldu.

Mert Akgöz, Çiğli Esentepespor'a transfer oldu, System.String[]

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Talas Anayurtspor'un 2001 doğumlu başarılı defans oyuncusu Mert Akgöz, İzmir Süper Amatör Küme ekiplerinden Çiğli Esentepespor'a transfer oldu.


Kafkasspor altyapısından yetiştikten sonra Erkiletspor ve son olarak Talas Anayurtspor forması giyen genç defans oyuncusu Mert Akgöz, bu sezon İzmir Süper Amatör Küme'de mücadele edecek olan Çiğli Esentepespor ile anlaştı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğrencisi de olan Mert Akgöz, yeni sezonda Çiğli Esentepespor'un başarısı için ter dökecek. Çiğli Esentepespor Kulüp Başkanı Uğur Güneş, defans hattına Mert'i alarak takviye yaptıklarını dile getirirken, "Bu sezon yeni transferlerimiz ve güçlü kadromuzla ligi en iyi yerde bitireceğimizden kuşkumuz yok" dedi. - KAYSERİ

Kayseri, Talas, İzmir, Çiğli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:56 Kaynak: İHA
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