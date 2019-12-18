Mert Alpaslan'ın cansız bedeni Uludağ'dan indirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mert Alpaslan'ın cansız bedeni Uludağ'dan indirildi - Son Dakika

Mert Alpaslan'ın cansız bedeni Uludağ'dan indirildi

6 saat önce

Uludağ'da 17 gündür devam eden arama çalışmalarının ardından bulunan Mert Alparslan'ın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Mert Alpaslan'ın cansız bedeni Uludağ'dan indirildi, System.String[]

Uludağ'da 17 gündür devam eden arama çalışmalarının ardından bulunan Mert Alparslan'ın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Uludağ'da kaybolan dağcıların cansız bedenleri Bursa'ya getirildi. Efe Sarp'ın cenazesi helikopterle şehre indirilirken, Mert Alparslan'ın cenazesi ise ekiplerin uzun uğraşları sonucu ormanın içinden traktörle Kestel'e bağlı Derekızık Mahallesi'ne getirildi. Yaklaşık 250 metre yükseklikten 3 ayrı halat kuran ekipler, uzun uğraşlar sonucu Alparslan'ın cansız bedenini yukarıya çekti. Ardından Mert Alparslan'ın cenazesi ormanlık alandan ekipler tarafından indirilerek Kestel Gölçukuru mevkiine getirildi. Alparslan'ın cansız bedeni ambulansla adli tıpa kurumuna kaldırıldı. Mert Alparslan'ın İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.


Öte yandan ailelerin adli tıp önünde bekleyişi sürüyor. - BURSA

Bursa Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp, Uludağ, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:42 Kaynak: İHA
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