Son Dakika Haberleri: Mert Can'ın ölümü yakınlarını üzdü
Son Dakika Güncel Haber

Mert Can'ın ölümü yakınlarını üzdü

1 saat önce

Aydın'da ikamet eden ve memleketi Bodrum'da bir otelin barında tatil için gelen M.A tarafından vurulan 21 yaşındaki Mert Can Ilgın'ın ölümü yakınlarını üzdü.

Mert Can'ın ölümü yakınlarını üzdü, System.String[]
Aydın'da ikamet eden ve memleketi Bodrum'da bir otelin barında tatil için gelen M.A tarafından vurulan 21 yaşındaki Mert Can Ilgın'ın ölümü yakınlarını üzdü.

Edinilen bilgiye göre Gümbet Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan M.A. adlı şahısla, aynı otelde bulunan 21 yaşındaki Mert Can Ilgın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Otelin bar kısmında yaşanan tartışma kavgaya dönüşüp ikili bir süre boğuştu. Daha sonra silahını alan M.A., 21 yaşındaki Mert Can Ilgın'a ateş etti. Göğsünün sağ tarafından vurulan genç, kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Bodrum devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mert Can Ilgın aşırı kan kaybı nedeniyle hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'da düğün çekimleri yapan Mert Can Ilgın'ın aslen Bodrumlu olduğu ve rahatsız olan ve bir süredir tedavi gören annesi ile Aydın Efeler ilçe merkezinde yaşadığı öğrenildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 06:13 Kaynak: İHA
Mert Can, Aydın, Ilgın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tatil için gittiği otelde barmeni öldürdü Enis Fosforoğlu'nun eşi tabut başında çekilen fotoğrafla ilgili konuştu Konya'daki 'Çiftlik Bank'tan geriye tabelası kaldı Çanakkale Boğazı'nda devasa vatoz görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 19:20:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mert Can'ın ölümü yakınlarını üzdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]