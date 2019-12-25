Mert Çetin'den eski takımı Gençlerbirliği'ne ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mert Çetin'den eski takımı Gençlerbirliği'ne ziyaret - Son Dakika

Mert Çetin'den eski takımı Gençlerbirliği'ne ziyaret

6 saat önce

Mert Çetin'in tesislerde hocaları ve arkadaşları ile el sıkışması ardından sohbet etmesi Mert Çetin'den eski takımı Gençlerbirliği'ne ziyaret ANKARA - Gençlerbirliği altyapısından yetişen ve sezon başında İtalya'nın Roma ekibine transfer olan Mert Çetin, eski takımına ziyarette bulundu.

Mert Çetin'in tesislerde hocaları ve arkadaşları ile el sıkışması ardından sohbet etmesi Mert Çetin'den eski takımı Gençlerbirliği'ne ziyaret

ANKARA - Gençlerbirliği altyapısından yetişen ve sezon başında İtalya'nın Roma ekibine transfer olan Mert Çetin, eski takımına ziyarette bulundu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanı takip eden Mert Çetin'in, eski takım arkadaşları ve tanıdıklarıyla hasret giderdiği belirtidi.

Genç futbolcunun, idman sonrası teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile de sohbet ettiği aktarıldı.

Mert Çetin'den eski takımı Gençlerbirliği'ne ziyaret

Gençlerbirliği, Mert Çetin, İtalya, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 07:41 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mario Mandzukic, Katar'ın El-Duhail ekibine transfer oldu
Mert Çetin: Hedefim uzun yıllar Roma forması giymek Başkent beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi

Son Dakika Haberleri
02:03 Sultangazi'de mobilyacılar sitesinde bir iş yeri alev alev yandı - Son Dakika
02:02 Mobilya imalathanesinde çıkan yangın nedeniyle 2 iş yeri zarar gördü - Son Dakika
02:01 Ankara'da, içkili mekanlarda yılbaşı öncesi denetim - Son Dakika
02:00 YILIN OLAYLARI 2019 - Son Dakika
01:59 Annesinin HDP önünde eylem yaptığı Mekiye, PKK'dan kaçıp teslim oldu - Son Dakika
01:02 Başkent beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı - Son Dakika
23:22 İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 02:09:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mert Çetin'den eski takımı Gençlerbirliği'ne ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]