Son Dakika Haberleri: Mert Çetin Roma'ya doğru
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Mert Çetin Roma'ya doğru

55 dakika önce

İtalyan temsilcisi Roma, genç defans oyuncusu Mert Çetin ile ilgileniyor.

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İtalyan temsilcisi Roma, genç defans oyuncusu Mert Çetin ile ilgileniyor. İtalyan ekibi, Mert'in kulübü Gençlerbirliği ile de görüşmeleri sürdürüyor.

Roma, Türkiye'den bir futbolcuyu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İtalya ekibinin radarında Gençlerbirliği'nin genç defans oyuncusu Mert Çetin bulunuyor. Romalı yetkililer, Ankara'da Başkent temsilcisi ile transferi bitirmek için görüşmelerini sürdürüyor. 22 yaşındaki futbolcu da görüşmeleri sürdürmek için İtalya'ya gitti.

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de Gençlerbirliği formasıyla 26 resmi maça çıkan Mert Çetin, 1 kez gol sevinci yaşadı.

Roma'nın şu anki kadrosunda milli futbolcu Cengiz Ünder de bulunuyor. - İSTANBUL
Mert Çetin, Roma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 10:00 Kaynak: İHA
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