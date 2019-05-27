Son Dakika Haberleri: Mert Efe Kılıçer'den Altın Madalya

Mert Efe Kılıçer'den Altın Madalya

6 saat önce

25-26 Mayıs 2019 tarihleri arasında Macaristan'ın Budapeşte kentinde yapılan Artistik Cimnastik Gençler Uluslar Arası Yas Grupları turnuvasında yarışan Kayserili sporcu Mert Efe Kılıçer şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Mert Efe Kılıçer'den Altın Madalya, System.String[]
25-26 Mayıs 2019 tarihleri arasında Macaristan'ın Budapeşte kentinde yapılan Artistik Cimnastik Gençler Uluslar Arası Yas Grupları turnuvasında yarışan Kayserili sporcu Mert Efe Kılıçer şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri kulübü aynı zamanda Bolu TOHM Cimnastik sporcusu Mert Efe Kılıçer 2003-2004 Gençler Kategorisinde paralel aletinde şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Macaristan'da yapılan turnuvada şanlı Türk Bayrağını göndere çektiren sporcu ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:04 Kaynak: İHA
Macaristan, Mert Efe, Spor
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