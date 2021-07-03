Mert Fırat ve eşi İdil Fırat'ın pazar çıkarması görenleri şaşkına çevirdi

Yer aldığı reklam ve dizi projeleriyle adından söz ettiren Mert Fırat, sezonun yorgunluğunu Bodrum'da ailesi ile tatil yaparak atıyor.

ÜRÜNLERİ İNCELEDİLER

Sosyetik eşi İdil Fırat ile halk pazarına giden Mert Fırat'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Fırat çiftinin, markalara olan düşkünlükleriyle bilinen birçok ünlü ismin aksine pazar tezgahındaki ürünleri incelemeleri dikkat çekti.

Ünlü çift, pazarda ilgi odağı oldu. Birçok kişi ikiliyle fotoğraf çektirmek istedi.