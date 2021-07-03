Yer aldığı reklam ve dizi projeleriyle adından söz ettiren Mert Fırat, sezonun yorgunluğunu Bodrum'da ailesi ile tatil yaparak atıyor.
Sosyetik eşi İdil Fırat ile halk pazarına giden Mert Fırat'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Fırat çiftinin, markalara olan düşkünlükleriyle bilinen birçok ünlü ismin aksine pazar tezgahındaki ürünleri incelemeleri dikkat çekti.
Ünlü çift, pazarda ilgi odağı oldu. Birçok kişi ikiliyle fotoğraf çektirmek istedi.
Kaynak: Hürriyet
Son Dakika › Magazin › Mert Fırat ve eşi İdil Fırat'ın pazar çıkarması görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika Magazin