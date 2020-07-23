Mert Günok, Başakşehir kalesine duvar ördü! Son 2 sezonda...

Mert, yaptığı kurtarışlar ve savunmadaki arkadaşlarına verdiği güven ile turuncu-lacivertli takımı şampiyonluğa taşıyan isimlerden oldu.

Bu sezon oynanan 33 maçta da kaleye geçen ve 90 dakika sahada kalan Mert, kalesinde 31 gol gördü. Medipol Başakşehir, maç başına 0,94'lük ortalamasıyla ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Turuncu-lacivertlilerden sonra ligin en az gol yiyen takımları kalelerinde 35'er gol gören Demir Grup Sivasspor, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor olarak sıralandı.

- Medipol Başakşehir, son 2 sezonun en az gol yiyen takımı

Mert Günok'un geride kalan sezon başında kalesine geçtiği Medipol Başakşehir, son iki sezonda da ligin en az gol yiyen takımı.

Geçen sezon 34 maçta kalesinde 22 gol gören turuncu-lacivertli ekip, bu sezon ise 31 gol yedi. Mert Günok'un kalesini koruduğu İstanbul ekibi, son iki sezonda 67 lig maçında kalesinde 53 gol gördü. Medipol Başakşehir, Mert Günok ile maç başına 0,79'luk gol yeme ortalaması tutturdu.

İki sezonda 80 resmi maçta kaleyi korudu

Turuncu-lacivertli takımın başarılı kalecisi, iki sezonda 80 resmi maçta görev aldı.

Süper Lig'de geçen sezon 34 maçın 34'ünde de kaleyi koruyan 31 yaşındaki kaleci, bu sezon geride kalan 33 maçta kalesindeki yerini aldı. Mert, iki sezonda Süper Lig'deki 67 maçta da 90 dakika sahada kaldı.

Deneyimli file bekçisi, bu süreçte UEFA Avrupa Ligi'nde 11, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde de 2 olmak üzere toplam 13 Avrupa maçında kalesini korudu. Mert, bu zorlu maçların 4'ünde kalesini gole kapatmayı başardı.

- Son 2 sezonda önceki 9 yılından fazla kaleye geçti

2009-2010 sezonu başında Fenerbahçe'de profesyonelliğe geçen Mert Günok, 11 sezondur profesyonel kariyerini sürdürüyor.

Mert, bu 11 sezonda Süper Lig'de toplam 112 maçta görev yaptı. Başarılı file bekçisi, bu 112 maçın yarısından çoğunu ise son iki sezonda Medipol Başakşehir forması ile oynadı.

Son iki sezonda 67 lig maçında Medipol Başakşehir'in kalesini koruyan Mert, önceki 9 sezonunda ise yalnızca 45 lig maçında görev alabilmişti.

- Kariyerindeki 3. lig şampiyonluğu

Medipol Başakşehir'in tarihi başarısında kaleyi koruyan Mert, kariyerindeki üçüncü şampiyonluğu elde etti.

Fenerbahçe ile 2010-2011 ve 2013-2014 sezonlarında şampiyonluk sevinci yaşayan Mert, sarı-lacivertli takım ile 2011-2012 ve 2012-2013'te de Türkiye Kupası'nı havaya kaldırmıştı.

- Milli takımın da değişmez ismi

Mert Günok, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de kaledeki ilk tercihi.

Tarihi bir başarı elde ederek 2020 Avrupa Futbol Şamipyonası'na (EURO 2020) katılma hakkı kazanan A Milli Takım'ın, Fransa ve İzlanda gibi zorlu rakiplere rağmen EURO 2020 biletini almasında Mert de önemli pay sahiplerinden oldu.

Eleme grubundaki ilk 9 maçta kaleyi koruyan Mert, yalnızca gruptaki son Andorra mücadelesinde görev almadı.

Mert'in kaleyi koruduğu 9 maçta ay-yıldızlı ekip, yalnızca 3 gol yedi. Bu gollerin 2'sini İzlanda deplasmanında kalesinde gören ay-yıldızlı ekip, 1 golü de Fransa deplasmanında yedi.

Eleme gruplarında Mert'in kalesini koruduğu Türkiye'den daha az gol yiyen bir takım olmadı. Yalnızca Belçika da Türkiye gibi kalesinde 3 gol gördü. Türkiye, bu süreçte akan oyunda da rakiplerine gol şansı vermedi. Mert Günok, yediği 3 golü de duran toplardan kalesinde gördü.