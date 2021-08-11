Mert Günok, Beşiktaş'ta! Milli kalecinin bonservisi için Başakşehir'e 1 milyon euro ödenecek

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş transfere hız verdi. Alex Teixeira ve Ghezzal transferlerinden sonra siyah-beyazlılar şimdi de milli kaleci Mert Günok'la anlaşmaya vardı.

MERT GÜNOK'LA 2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Ortacizgi.com'un haberine göre; Beşiktaş, Mert Günok'u kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar bu transfer için Başakşehir'e 1 milyon euro ödeyecek. Milli kaleciyle 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak.