Mert Günok Hak edilmiş bir şampiyonluk var



Tek maç üzerinden oynanacağı için herkesin şansı var

Kaan ÜLKER - Medipol Başakşehir'in kalecisi Mert Günok, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Kopenhag maçı ve turu geçmeleri halinde muhtemel Manchester United eşleşmesi için, 'Bütün takımlar için sezon sona ererken, bizim için bitmedi. UEFA Avrupa Ligi'nde Kopenhag maçımız var. 1-2 gün izin yapıp, Kopenhag maçına hazırlanacağız. Orada da Kopenhag karşısında bir avantajımız var. Onu kullanıp, çeyrek finale çıkmak istiyoruz. Sonrası da artık tek maç üzerinden oynanacağı için herkesin şansının olduğunu düşünüyorum' dedi.

Medipol Başakşehir'in tecrübeli file bekçisi Mert Günok, şampiyonluk kutlamasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

HEP BERABER KULÜBÜN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Pandemi sürecinden çıkan en iyi takım olduklarını dile getiren Mert Günok, 'Yorucu bir sezonun ardından şampiyonlukla kapatmak tabii ki her futbolcunun hayali. Biz de bu hayali bugün gerçekleştirdik. Hep beraber kulübün hayalini gerçekleştirdik. Tüm oyuncu arkadaşlarımıza, teknik ekibimize, çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Herkes için zor bir sene oldu. Pandemiden dolayı araya girmiştik. Aradan sonra iyi çıkan takım biz olduk. Hepimiz çok mutluyuz ve gururluyuz. Burada hak edilmiş bir şampiyonluk var. Sahada kazanılmış bir şampiyonluk var. Herkes terinin son damlasına kadar sahada mücadele etti. Bütün takımlar çok mücadele etti. Küme düşen takımlarda oldu. Yarıştığımız tüm takımları tebrik ediyorum. Herkes çok iyi mücadele etti. Ama kazanan biz olduk. Mutluyuz ve gururluyuz' ifadelerini kullandı.

TEK MAÇ ÜZERİNDEN OYNANACAĞI İÇİN HERKESİN ŞANSI VAR

Diğer takımlar için sezonun sona erdiğini ancak kendileri için devam ettiğini belirten tecrübeli file bekçisi, 'Bu sene hep ilklerin yılı oluyor. Pandemiden dolayı sezonun ilk defa temmuzda bitmesi. Bütün takımlar için sezon sona ererken, bizim için bitmedi. UEFA Avrupa Ligi'nde Kopenhag maçımız var. 1-2 gün izin yapıp, Kopenhag maçına hazırlanacağız. Orada da Kopenhag karşısında bir avantajımız var. Onu kullanıp, çeyrek finale çıkmak istiyoruz. Sonrası da artık tek maç üzerinden oynanacağı için herkesin şansının olduğunu düşünüyorum. Herkesin bildiği gibi sonrasındaki kura kolay değil. Elimizden geleni yapacağız' şeklinde konuştu.