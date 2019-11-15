Son Dakika Haberleri: Mert Günok'un 2020 iddiası: Başarılı olacağız
Son Dakika Spor Mert Günok'un 2020 iddiası: Başarılı olacağız - Son Dakika Spor

Mert Günok'un 2020 iddiası: Başarılı olacağız

7 saat önce

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile golsüz berabere kalarak Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantilediği karşılaşmanın ardından milli kaleci Mert Günok, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Mert Günok'un 2020 iddiası: Başarılı olacağız, System.String[]

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile golsüz berabere kalarak Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantilediği karşılaşmanın ardından milli kaleci Mert Günok, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.


"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA GİTMEYİ GARANTİLEDİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"


Şampiyona'ya katılma hakkı elde ettikleri için mutlu olduklarını söyleyen Mert Günok, "Gruptaki liderlik için kalan bir maçımız daha var. Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantilediğimiz için çok mutluyuz. Ülkemize de bu mutluluğu yaşattığımız için gururluyuz. Bugün beklenildiği gibi bir maç oldu. Galip gelerek garantilemek isterdik ama berabere bitti ve yine de turnuvaya gitmeyi garantiledik, mutluyuz" şeklinde konuştu.


"TURNUVADA BAŞARILI OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"


Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olacaklarını düşündüğünü ifade eden Mert Günok, "Güzel bir jenerasyon yakalandığını düşünüyorum. Takım içerisindeki arkadaşlık, bizden küçük olanlar ve büyük olanlar dahil hepimiz birbirimizi seviyoruz. Bu jenerasyonla turnuvada başarılı olacağımızı düşünüyorum. Şimdi hem biz hem de ülkemiz yazı iple çekeceğiz. Herkes milli oyuncu olmanın sorumluluğunda kulüplerinde iyi performans sergileyerek yaza hazırlanacak, umarım sonu güzel olur" diye konuştu.


İyi bir takım kurguları olduğunu belirten Mert Günok, "İyi bir defans ve takım kurgumuz var. Bunda defans oyuncularımızın performansı etkili oldu. Umarım da son maçta da gol yemeden 3 puanla kapatırız" ifadelerini kullandı.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:47 
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