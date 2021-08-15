Mert Günok'un Beşiktaş ile anlaşması sonrası, Başakşehir ile sözleşmesi feshedildi

Medipol Başakşehir'de Mert Günok'un sözleşmesi feshedildi. İstanbul ekibinde şampiyonluk yaşayan tecrübeli kaleciye bugüne kadar yaptığı hizmetler için kolaylık sağlanıldı.
Başakşehir'den şu açıklama yapıldı:
"Teşekkürler MertGunok!
Mert Günok'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."
Mert Günok'un Beşiktaş'la iki yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Bugün içinde Siyah-Beyazlı kulüpten resmi açıklamanın geleceği belirtildi.
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