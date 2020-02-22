Mert Hakan bu sezonki 9. golünü attı - Son Dakika
Son Dakika Spor Mert Hakan bu sezonki 9. golünü attı - Son Dakika Spor

Mert Hakan bu sezonki 9. golünü attı

6 saat önce

Süper Lig'in 45 puanla lideri Sivasspor'un başarılı oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Alanyaspor maçında attığı golle bu sezon 9. kez rakip fileleri havalandırdı.

Mert Hakan bu sezonki 9. golünü attı, System.String[]

Süper Lig'in 45 puanla lideri Sivasspor'un başarılı oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Alanyaspor maçında attığı golle bu sezon 9. kez rakip fileleri havalandırdı.


Süper Lig'de Alanyaspor ile karşılaşan DG Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 9. dakikasında Mert Hakan, penaltıdan topu ağlarla buluşturdu. Deneyimli oyuncu böylece bu sezonki 9. golünü kaydetti.


Mücadeleye 11'de başlayan Mert Hakan, golden sonra taraftarlar tarafından büyük alkış topladı. Yandaş, bu sezon 27 maçta görev alırken, 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi. 7 kez sarı kartla cezalandırılan Mert Hakan 2266 dakikada oyunda kaldı. - SİVAS

Aytemiz Alanyaspor, Mert Hakan Yandaş, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:13 Kaynak: İHA
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