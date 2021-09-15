Mert Hakan, "G.Saray'a gitmek istiyor haberine" isyan etti: Yalanın böylesi

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Mert Hakan Yandaş'ın menajeri Erkan Afacan, futbolcunun Galatasaray'a gitmek istediği haberlerini yalanladı. Menajer Afacan Milliyet'e verdiği röportajda, "Sezon başı talihsiz bir sakatlık yaşadı. Hocasının vereceği şansı bekliyor. 3 kulvarda takımına elinden geleni vermek için tüm gücüyle çalışıyor. Devre arasında da Avrupa'dan teklifler gelmişti. Ne kulüp Mert'i bırakmak, ne de Mert'in ayrılmak gibi bir fikri var" diye konuştu.

"YALANIN BÖYLESİ"

Fenerbahçe, Takvim gazetesi'nde çıkan haberle ilgili sert bildiri yayınladı.

İşte Fenerbahçe'den paylaşılan açıklama:

"Bugün Takvim ve Fotomaç adlı gazetelerde yer alan 'Futbolcumuz Mert Hakan Yandaş'ın, Galatasaray Kulübü futbolcusu Arda Turan'la buluşup dertleştiği, çok mutsuzum, …' dediği iddia edilen haber "maksatlı bir yalandır."

Haberde iddia edilen görüşmenin içeriğine dair yalanlar bir yana bu şekilde bir buluşma kesinlikle gerçekleşmemiştir.

Takvim ve Fotomaç adlı gazeteler, bu haberle tamamen masa başında yazılmış hayali bir görüşmenin içeriğini yine hayalleri ile süsleyerek, gazetecilik etiğinden ne kadar uzak bir yaklaşımda olduklarını gözler önüne sermiştir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak söz konusu mecraların haberinin dikkate alınmamasını ve bu yaklaşıma dair yasal hakkımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Fenerbahçe Spor Kulübü