Mert Hakan ilk kez sahada

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mert Hakan Yandaş, A. Hatayspor mücadelesinde ilk kez resmi bir müsabakada sarı-lacivertli formayı giydi.
Süper Lig'in 2. haftasında A.Hatayspor ile oynayacak olan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ilk kez sahada yer aldı. Geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde sakatlığı ve lisansı bulunmaması sebebiyle oynayamayan Yandaş, 68. dakikada Tolga Ciğerci'nin yerine dahil olarak ilk kez resmi bir müsabakada sarı-lacivertli formayı giydi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 22:05 - Kaynak: İHA
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