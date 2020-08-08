Mert Hakan'ın yazışmalarını sızdırana hapis cezası yolda!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş'a ait olduğu iddia edilen yazışmalar, gündemi sarstı. Konu hakkında sarı-lacivertli hukukçular devreye girerken, yazışmaların ifşa edilmesinde Türk Ceza Kanunu'nda 5 yıla kadar hapis cezası bulunuyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer savaşı verdiği ve mutlu sona ulaşan tarafın sarı-lacivertlilerin olduğu Mert Hakan Yandaş'la ilgili sosyal medyada paylaşılan bir video gündemde geniş yer buldu. Mert Hakan Yandaş'a ait olduğu iddia edilen ve 2019-2020 sezonunda bir Galatasaray yöneticisiyle olduğu söylenen telefon yazışmaları ortaya çıktı. Yandaş'ın, Galatasaray yöneticisi olduğu iddia edilen kişi ile, Kadıköy'de sarı-kırmızılıların kazandığı derbi sonrası yaptığı yazışma sosyal medyada büyük tepki topladı. Konu hakkında sosyal medyada Fenerbahçeli avukatlar, gerekli işlemleri yapacaklarını açıklarken, Avukat Ozan Bilican ise mevcut durum hakkında İhlas Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

"Haberleşmenin gizliliği ihlal ediliyor"

Türk Ceza Kanunu'nda, konu için gerekli yaptırımların olduğunu belirten Avukat Ozan Bilican, "Anayasamızda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde doğrudan haberleşmenin gizliliğine dair hükümler konulmakla birlikte, Türk Ceza Kanunumuz başta olmak üzere sair kanunlarımızda "gizlilik" esaslı neredeyse sayısız hüküm bulunmakta. Türk Ceza Kanunu "Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar" başlıklı 9. bölümünde Haberleşmenin Gizliliğini İhlal fiili 132. maddede tek başına bir suç tipi olarak düzenlenmiştir. Yaşanan ifşa skandalının kanuni karşılığı olarak maddenin 2. ve 3. fıkraları farklı fail tipleri için farklı cezai müeyyideler içeriyor. 132. maddenin 2. fıkrasında, 'Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.' Bu hükme göre 2 kişi arasında geçen bir haberleşmeyi hukuka aykırı olarak ifşa eden 3. kişi için '2 ila 5 yıl arası hapis cezası' öngörülürken, 3. fıkrasında ise 'Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın hukuka aykırı olarak alenen ifşa eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur. Bu hükümde haberleşmenin tarafı olan şahsın kendisiyle kurulan diyalogu hukuka aykırı olarak ifşa etmesi halinde 1 ila 3 yıl arası hapis cezası öngörülmüştür'. Aynı zamanda bu verileri yayınlanan medya kuruluşları için de cezai müeyyide belirtilmiştir" şeklinde konuştu.

"Mert Hakan'ın şikayetçi olması gerekir"

Yargıtay'ın güncel içtihatlarında Whatsapp konuşmalarını "gizlilik içeren kişisel veri niteliğinde" tanımlaması da dikkate alınması gerektiğini belirten Av. Bilican, "İfşa edilen görüntülerin karşı tarafının kim olduğu, haberleşme içeriğinin ilk olarak kim tarafından sızdırıldığı muhakkak ki Mert Hakan Yandaş'ın telefonunda da mevcuttur. Son olarak, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal suçu şikayete tabii bir suç olup, Cumhuriyet Savcılığı tarafından takip edilmesi için, mağdur konumunda olan Mert Hakan Yandaş'ın şikayetçi olması gerekir. Fenerbahçe Spor Kulübünün gerekli takibi sağlayarak futbolcusunun hukuk nezdinde haklarını koruyacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL