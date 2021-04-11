Mert Hakan ve İrfan'da çalım yiyen Aslan, Fenerbahçe'nin hedefindeki golcüyü bitirdi! - Son Dakika

Mert Hakan ve İrfan'da çalım yiyen Aslan, Fenerbahçe'nin hedefindeki golcüyü bitirdi!

11.04.2021 11:23
Mert Hakan ve İrfan'da çalım yiyen Aslan, Fenerbahçe'nin hedefindeki golcüyü bitirdi!, System.String[]

Ara transfer döneminde Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Szalai ve Osayi'yi transfer eden Fenerbahçe, Süper Lig'in gol kralı Boupendza ile de görüşmüş ancak transfer olmamıştı. Süper Lig'in gol kralı için bomba bir iddia gündeme geldi. Boupendza için Galatasaray ve Hatay'ın prensipte el sıkıştığı belirtildi.

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Thiam, Cisse, Samatta, Valencia ve Kemal Ademi'den istediği performansı alamayan Fenerbahçe, ara transfer döneminde Ademi'yi Karagümrük'e kiralamıştı. Kadrosundaki golcülerden verim alamayan Kanarya, ocak ayında tercihini forvet yerine Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'den yana kullanmıştı. Ancak umutlarla transfer edilen ikiliden henüz skor katkısı gelmedi. Boupendza'nın alınmaması pişmanlık yarattı.

Mert Hakan ve İrfan'da çalım yiyen Aslan, Fenerbahçe'nin hedefindeki golcüyü bitirdi!

HEPSİNDEN FAZLA ATTI

Hatay'da 18 gol atan Boupendza krallık yarışında hala zirvede yer alıyor. Gabonlu yıldız tek başına Thiam, Samatta ve Cisse'nin (15 gol) toplamından daha fazla gol attı. Fenerbahçe'yi transferde pişman eden golcü isim için Galatasaray ve Hatay'ın prensipte el sıkıştığı aktarıldı.

FALCAO VE MOHAMED BELİRSİZ

Önümüzdeki sezon Radamel Falcao'nun Galatasaray'da olmama ihtimali çok fazla, Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonu var ama formu garip bir şekilde gerilemeye başladı. Diagne de önümüzdeki sezon olmayacak. Sarı-Kırmızılılar, yaz kampına bu detaylara göre forvetsiz girecek. Bu sebeple Boupendza için çalışmalar gizli yürütüldü.

5 MİLYON EURO VE BONUSLAR

Galatasaray, Hatayspor'a bonservis bedeli olarak 5 milyon euro + bir sonraki satıştan pay ve takasta bir oyuncu önerdi. Bu futbolcunun ise Ömer Bayram olduğu öğrenildi. Akdeniz ekibinin Boupendza için yapılan bu teklifi kabul ettiği, resmi transfer döneminde Boupendza'nın Galatasaray'a geçeceği belirtildi.

Mert Hakan ve İrfan'da çalım yiyen Aslan, Fenerbahçe'nin hedefindeki golcüyü bitirdi!

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Son Dakika Spor Mert Hakan ve İrfan'da çalım yiyen Aslan, Fenerbahçe'nin hedefindeki golcüyü bitirdi! - Son Dakika Spor


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